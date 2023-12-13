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Экс-жена Остапчука заявила, что ей негде жить: "Устала очень"

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена ведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что временно не может жить в собственном доме, поэтому вынуждена постоянно менять локации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нотариуски.

Подробности

По словам Кристины, сейчас ее собственная квартира занята, поэтому она живет в квартирах друзей.

Кристина Горняк рассказала, что ей негде жить (фото: instagram.com/kristygor)

"Я сегодня устала очень. Почему-то покинули силы... А еще, так как моя квартира занята, я пожила уже у всех подруг на свете... В следующий раз, я забронирую себе отель, потому что я просто уже не могу говорить: "Сплю на новом месте, наснись жениху невесте", - поделилась блогерша.

Также она показала фанам дом своей подруги и похвасталась красивой новогодней елкой.

Кристина Горняк показала квартиру подруги (фото: instagram.com/kristygor)

После этого Горняк запостила еще одну stories, вероятно, из детской комнаты, и снова пошутила: "Сегодня приснится не только мой "невеста", а еще и "наши дети", потому что атмосфера…".

Кристина Горняк дома у подруги (фото: instagram.com/kristygor)

Напомним, недавно экс-жена шоумена ответила хейтерам  которые обвиняют ее в том, что она якобы не имеет права претендовать на имущество, приобретенное ими во время брака.

Речь идет о доме под Киевом, которое экс-супруги до сих пор не поделили.

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