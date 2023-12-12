Олег Псюк відповів на чутки про те, що він іде з Kalush Orchestra

Лідер і засновник гурту Kalush Orchestra Олег Псюк відреагував на чутки про те, що він начебто покинув колектив. Артист заявив, що досі залишається членом команди, і зараз вони експерементують із форматом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар виконавця для KP.UA.

Олег Псюк відповів на чутки

За словами знаменитості, музиканти створили ще один формат, і тепер, окрім KALUSH та Kalush Orchestra, є проєкт без нього.

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

"Ми постійно експериментуємо й проєкт Kalush Orchestra без мене черговий експеримент. Ми створили ще один формат і тепер у нас окрім KALUSH та Kalush Orchestra є проєкт без мене. Мені стало цікаво, як будуть звучати пісні без репу, в стилі пацанів. Ми спробували й вийшло круто, концерти сподобались публіці, хлопці запалили. У наступному році ще більше експериментів, слідкуйте за анонсами", - заявив Олег Псюк.

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)

Нагадаємо, прихильники переможців Євробачення 2022 стали припускати, що фронтмен гурту покинув колектив, після того, як артисти у своєму блозі анонсували закордонний мінітур.

На фото були зображені всі учасники Kalush Orchestra, окрім його лідера.

Також співак не брав участь у записі нового треку "Вогонь горить".

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)