Дурнєв чесно сказав, чи вірить у звільнення рідного Маріуполя від окупантів

Блогер Олексій Дурнєв, який народився у Маріуполі, чесно сказав, чи вірить він у те, що Україна зможе звільнити місто від російських окупантів. Також шоумен відповів, що він думає про прогнози щодо повномасштабної війни, яку проти нашої країни майже два роки тому розв'язала РФ.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Дурнєв висловився в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі "Розмова".

"Я не хочу втрачати надію"

За словами Дурнєва, рік тому більшість українців дуже вірили у швидке звільнення окупованих міст. На тлі ефектної роботи ЗСУ у Харківській області, коли росіяни тікали від вогню та швидко залишили території, блогер був у піднесеному настрої.

"Логічно, що ми побачивши нашу армію, як вона діє, побачили як вони (окупанти) тікають, ми це екстраполювали на інші наші території", - пояснив шоумен.

Нині ж він не хоче втрачати надію. Втім, постійні прогнози про "завтра-післязавтра" дали не той ефект. Зараз Дурнєву не соромно за те, що рік тому він казав про швидке звільнення Маріуполя.

"Чи вірю я в те, що Маріуполь повернеться в Україну? Так. Чи буде це швидко? Тепер думаю, що ні. І складно спрогнозувати, з прогнозами взагалі з цією війною треба зав'язувати", - заявив блогер.

Блогер висловився про звільнення Маріуполя (скріншот)

Що Дурнєв думає про "замороження" війни

Також блогер висловився про те, чи підтримує він ідею "віддати" РФ території, які вона окупувала. За словами Дурнєва, на цьому війна не закінчиться.

"Я впевнений в тому, що якщо зараз визнати що ми віддаємо Росії ці території, які вони зараз контролюють, то це ну максимум на два роки зупинка. Можливо, на п'ять", - зазначив артист.