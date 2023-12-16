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Ексчоловіка Памели Андерсон звинуватили у зґвалтуванні: перші подробиці

Томмі Лі (фото: instagram.com/tommylee)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишнього чоловіка секс-символа 90-х Памели Андерсон, барабанщика американського рок-гурту Mötley Crüe Томмі Лі, звинуватили у зґвалтуванні на борту вертольота. Позов проти музиканта подала жінка, яка стверджує, що інцидент стався у лютому 2023 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TMZ.

Що відомо

Жінка стверджує, що була запрошена пілотом вертольота, з яким вона дружила, на політ.

Коли вона прибула на місце, виявилося, що замість запланованої подорожі в Сан-Дієго вони прямують до Лос-Анджелеса, де також був присутній Томмі Лі.

Томмі Лі (фото: instagram.com/tommylee)

За інформацією видання, під час польоту артист і пілот вживали алкоголь і наркотики, після чого Лі вчинив дії сексуального характеру пальцями і намагався схилити до орального сексу.

Після неприємного інциденту ймовірна жертва страждає на тривожність, депресію і ПТСР, і вимагає матеріальної компенсації.

Представники музиканта ці звинувачення ніяк не прокоментували.

Томмі Лі (фото: instagram.com/tommylee)

Нагадаємо, що Томмі Лі був у шлюбі з Памелою Андерсон з 1995 по 1998 рік. Їхня історія лягла в основу серіалу "Пем і Томмі".

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Нещодавно ми розповідали, що актриса, яка звинуватила Депардьє в зґвалтуванні, покінчила з життям.

Також ми писали, що колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку.

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