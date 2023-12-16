Ексчоловіка Памели Андерсон звинуватили у зґвалтуванні: перші подробиці

Що відомо

Жінка стверджує, що була запрошена пілотом вертольота, з яким вона дружила, на політ.

Коли вона прибула на місце, виявилося, що замість запланованої подорожі в Сан-Дієго вони прямують до Лос-Анджелеса, де також був присутній Томмі Лі.

Томмі Лі (фото: instagram.com/tommylee)

За інформацією видання, під час польоту артист і пілот вживали алкоголь і наркотики, після чого Лі вчинив дії сексуального характеру пальцями і намагався схилити до орального сексу.

Після неприємного інциденту ймовірна жертва страждає на тривожність, депресію і ПТСР, і вимагає матеріальної компенсації.

Представники музиканта ці звинувачення ніяк не прокоментували.

Томмі Лі (фото: instagram.com/tommylee)

Нагадаємо, що Томмі Лі був у шлюбі з Памелою Андерсон з 1995 по 1998 рік. Їхня історія лягла в основу серіалу "Пем і Томмі".

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)