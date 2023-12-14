Актриса, яка звинуватила Депардьє в зґвалтуванні, покінчила з життям

Відома французька актриса Емманюель Дебевер, яка неодноразово публічно звинувачувала Жерара Депардьє в сексуальному насильстві під час спільних зйомок, покінчила з собою, кинувшись у Сену. Їй було 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на французьку газету Liberation .

Деталі скандалу з Депардьє і Дебевер

Емманюель Дебевер (фото: Facebook/Emmanuelle Debever)

У стрічці польського режисера Анджея Вайди "Дантон", який вийшов на екрани 1982 року і входить у відомий список “1000 фільмів, які потрібно подивитися, перш ніж померти” від The Guardian, Дебевер зіграла Луїзон - дуже молоду дружину головного героя, якого зіграв Депардьє.

Тоді Еммануель називали однією з найперспективніших актрис французького кінематографа. Однак згодом після цього фільму вона зникла з центру уваги критиків і преси…

Емманюель Дебевер (фото: Facebook/Emmanuelle Debever)

Через десятки років, у червні 2019-го, актриса опублікувала коротке повідомлення у своєму Facebook, в якому звинуватила Депардьє в тому, що він нібито просунув руку їй під спідницю під час зйомок "Дантона".

Ця публікація з’явилася на тлі чергового виправдання Депардьє, якого неодноразово звинувачували у зґвалтуванні та сексуальному насиллі його колеги-жінки.

"За святим монстром (так жінка називає Депардьє - Ред.) спостерігалося досить багато речей під час наших зйомок… Скориставшись приватністю в кареті, він просунув свою велику лапу під мою спідницю, щоб зав’язати розмову… Я не дозволяла цього робити!" - написала Дебевер і показала фото, на якому якраз момент, коли вони з Жераром виходили з карети…

Депардьє і Дебевер (фото: facebook.com/Emmanuelle Debever)

Сам актор звинувачення відкинув, заявивши французьким журналістам, що “ніколи й жодного разу не ображав жінку".

"Заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити рідну матір ногою в живіт", - сказав актор з російським паспортом газеті Le Figaro у жовтні 2023 року.

Зауважимо, що Дебевер покінчила з собою ще 7 грудня. І саме в цей день вийшла документальна телепередача про Депардьє із серії "Додаткове розслідування" на каналі France 2. У ній були показані непубліковані раніше кадри, зняті під час подорожі Жерара у Північну Корею 2018 року. Тоді французький актор був серед іноземних гостей, запрошених у Пхеньян на честь 70-річчя утворення КНДР.

За підсумками тієї шестиденної поїздки було змонтовано документальний фільм "Жерар Депардьє: Падіння людожера".

"Однак поведінка Жерара Депардьє виявилася настільки непристойною, що фільм так ніколи і не показали публіці", - зазначили автори телепередачі на France 2.

Судячи з “чорнових” кадрів, Депардьє відпускає "непристойні інсинуації, коли поряд із жінками". Камера його не гнітила.

У "Додатковому розслідуванні" показано, як Депардьє неодноразово ставить свою північнокорейську перекладачку в незручне становище репліками на кшталт: "Я важу 124 кілограми без ерекції, а з ерекцією - 126", "У мене колода в трусах", "Ти прийматимеш душ і будеш думати про мене" тощо.

Коли Депардьє повели на екскурсію в стайню, подивитися на коней, він відпускав там сексуалізовані репліки в бік дівчинки у віці близько 10 років.

"Якщо вона поскаче галопом, вона матиме оргазм. Бачиш, вона треться об сідло", - говорить на відео актор.

Він також "у фарбах" намагався пояснити своїй перекладачці, чому, на його думку, жінкам подобається їздити верхи.

Додамо, що у цьому телефільмі взяли участь актриси, які знімалися з Депардьє і розповіли про сексуальне насильство та домагання з боку актора.

Наприклад, актриса Сара Брукс розповіла, як у 2015 році Депардьє засунув їй руку в шорти.

При цьому, за словами актрис, статус суперзірки Депардьє був чимось на кшталт "захисного амулету": всі довкола чудово знали про його витівки і мовчали, а актору все сходило з рук.

Додамо, що Депардьє звинувачують у сексуальному насильстві та згвалтуваннях більше 10 відомих актрис, серед яких Елен Даррас, Шарлотта Арнольд та інші.

Хто такий Депардьє

74-річний актор є лауреатом премій "Золотий глобус" і "Сезар". Він - другий найкасовіший актор в історії французького кіно після Луї де Фюнеса.

Здебільшого відомий як характерний актор та за ролями багатьох провідних історичних і вигаданих постатей, зокрема Обелікса, Оноре де Бальзака, Александра Дюма, Христофора Колумба, Йосипа Сталіна.

Кадр з фільму "Дантон"

В 2013 році Депардьє отримав громадянство Росії. А вже за рік заявив, що Україна є частиною РФ.

У 2015 році одіозного актора було внесено до так званого "Чорного списку Міністерства культури України".

Однак після початку повномасштабного вторгнення він публічно засудив Путіна за "злочинні безчинства” в Україні. При цьому заявивши, що “російський народ не несе відповідальність за божевільні, неприйнятні безчинства своїх лідерів".

У березні 2022 року Жерар пообіцяв передати всі свої заробітки за три виступи в Парижі українським жертвам "трагічної братовбивчої війни".

Жерар Депардьє (фото: kinorium.com)