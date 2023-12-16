Экс-мужа Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании: первые подробности

Что известно

Женщина утверждает, что была приглашена пилотом вертолета, с которым она дружила, на полет.

Когда она прибыла на место, оказалось, что вместо запланированной поездки в Сан-Диего они направляются в Лос-Анджелес, где также присутствовал Томми Ли.

Томми Ли (фото: instagram.com/tommylee)

По информации издания, во время полета артист и пилот употребляли алкоголь и наркотики, после чего Ли совершил действия сексуального характера пальцами и пытался склонить к оральному сексу.

После неприятного инцидента вероятная жертва страдает тревожностью, депрессией и ПТСР, и требует материальной компенсации.

Представители музыканта эти обвинения никак не прокомментировали.

Томми Ли (фото: instagram.com/tommylee)

Напомним, что Томми Ли был в браке с Памелой Андерсон с 1995 по 1998 год. Их история легла в основу сериала "Пэм и Томми".

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)