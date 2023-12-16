RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-мужа Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании: первые подробности

Томми Ли (фото: instagram.com/tommylee)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшего мужа секс-символа 90-х Памели Андерсон, барабанщика американской рок-группы Mötley Crüe Томми Ли, обвинили в изнасиловании на борту вертолета. Иск против музыканта подала женщина, утверждающая, что инцидент произошел в феврале 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.

Что известно

Женщина утверждает, что была приглашена пилотом вертолета, с которым она дружила, на полет.

Когда она прибыла на место, оказалось, что вместо запланированной поездки в Сан-Диего они направляются в Лос-Анджелес, где также присутствовал Томми Ли.

Томми Ли (фото: instagram.com/tommylee)

По информации издания, во время полета артист и пилот употребляли алкоголь и наркотики, после чего Ли совершил действия сексуального характера пальцами и пытался склонить к оральному сексу.

После неприятного инцидента вероятная жертва страдает тревожностью, депрессией и ПТСР, и требует материальной компенсации.

Представители музыканта эти обвинения никак не прокомментировали.

Томми Ли (фото: instagram.com/tommylee)

Напомним, что Томми Ли был в браке с Памелой Андерсон с 1995 по 1998 год. Их история легла в основу сериала "Пэм и Томми".

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Недавно мы рассказывали, что актриса, обвинившая Депардье в изнасиловании, покончила с жизнью.

Также мы писали, что бывший муж россиянки, с которой закрутил роман Том Круз, предупредил его об опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Памела Андерсонголівудзгвалтуваннязірки