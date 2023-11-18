Ексчоловік Єгорової сказав, чи спілкується їхня молодша донька з мамою-путіністкою

Як живе донька Сніжани Єгорової

26-річна Олександра вже давно мешкає у США. Декілька років тому вона вийшла заміж, а нещодавно придбала будинок у передмісті Лос-Анджелеса.

Олександра Єгорова з чоловіком (фото: instagram.com/sashayegorova)

"З чоловіком Саші особисто ще не бачився. Його звати Том, він американець. Пише музику, фотографує. Довгий час вони жили в Лос-Анджелесі, а зараз купили будинок у передмісті. Думаю, що взяли на виплат, там всі так роблять. Тепер мешкають у мальовничому місці - каліфорнійській пустелі. Там дуже красиво, і я мрію, що колись обов’язково все це побачу на власні очі. Хоча б на тижні два поїхати, щоб насолодитися краєвидами та спілкуванням", - поділився режисер.

Горов також додав, що дівчина працює моделлю та іноді знімається у кіно в епізодичних ролях.

Олександра Єгорова (фото: instagram.com/sashayegorova)

"Але ще вона з головою поринула у своє кохання - ну, як всі жінки вміють. Я питаю часто в неї, чи вона щаслива, каже, що так. І це для мене головне. Вони з чоловіком - творчі люди. Мають свою студію у будинку, Том пише альбом, Саша йому допомагає. Поряд їхній собака", - підсумував він.

Семен зазначив, що Єгорова-молодша досі підтримує зв'язок зі своєю мамою, яка не приховує свої прокремлівські погляди.

Сніжана Єгорова з доньками (фото: instagram.com/snezha_egorova)

У той час як її старша сестра, телеведуча Стася Ровінська, після скандальних слів жінки щодо підтримки Путіна, заявила, що перестала з нею спілкуватись.

Режисер запевнив, що після початку повномасштабної війни РФ його донька хотіла приїхати до України.

"Думала, чим може бути корисною щось знімати, допомагати. Я не те, що її відмовляв - не радив. По-перше, складна дорога, по-друге, є що робити і там", - пояснив Горов.

Олександра Єгорова (фото: instagram.com/sashayegorova)