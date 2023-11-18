Экс-муж Егоровой сказал, общается ли их младшая дочь с мамой-путинисткой

Как живет дочь Снежаны Егоровой

26-летняя Александра уже давно проживает в США. Несколько лет назад она вышла замуж, а недавно приобрела дом в пригороде Лос-Анджелеса.

Александра Егорова с мужем (фото: instagram.com/sashayegorova)

"С мужем Саши лично еще не виделся. Его зовут Том, он американец. Пишет музыку, фотографирует. Долгое время они жили в Лос-Анджелесе, а сейчас купили дом в пригороде. Думаю, что взяли в рассрочку, там все так делают. Теперь живут в живописном месте - калифорнийской пустыне. Там очень красиво, и я мечтаю, что когда-нибудь обязательно все это увижу своими глазами. Хотя бы на неделе две уехать, чтобы насладиться видами и общением", - поделился режиссер.

Горов добавил, что девушка работает моделью и иногда снимается в кино в эпизодических ролях.

Александра Егорова (фото: instagram.com/sashayegorova)

"Но еще она с головой ушла в свою любовь - ну, как все женщины умеют. Я спрашиваю часто у нее, счастлива ли она, говорит, что да. И это для меня главное. Они с мужем - творческие люди. Имеют свою студию в дома, Том пишет альбом, Саша ему помогает. Рядом их собака", - подытожил он.

Семен отметил, что Егорова-младшая до сих пор поддерживает связь со своей мамой, которая не скрывает свои прокремлевские взгляды.

Снежана Егорова с дочерьми (фото: instagram.com/snezha_egorova )

В то время как ее старшая сестра, телеведущая Стася Ровинская, после скандальных слов женщины касаемо поддержки Путина, заявила, что перестала с ней общаться.

Режиссер заверил, что после начала полномасштабной войны РФ его дочь хотела приехать в Украину.

"Думала, чем может быть полезно что-то снимать, помогать. Я не то, что ее отговаривал - не советовал. Во-первых, сложная дорога, во-вторых, есть что делать и там", - объяснил Горов.

Александра Егорова (фото: instagram.com/sashayegorova)