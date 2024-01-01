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Ексчоловік Ані Лорак у новорічну ніч засвітився в обіймах з іншою дівчиною (фото)

Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Іванна Пашкевич

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, засвітився у новорічну ніч в обіймах нової дівчини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колишнього обранця виконавиці.

Бізнесмен показав, як зустрів Новий рік у Дубай

Так, Мурат разом зі своєю донькою прилетіли з Туреччини до ОАЕ, щоб зустріти там свято.

Їхня компанія була досить великою, і складалася вона з друзів Налчаджіоглу, а також дівчини-українки на ім’я Анастасія.

Мурат Налчаджиоглу відсвяткував Новий рік у Дубай (фото: instagram.com/muratnalca)

У своїх соцмережах колишній Лорак розмістив світлину, на якій позує він та його спутниця на тлі прикрашеної іграшками ялинки.

Під час зйомки бізнесмен тримає її за талію, і паралельно ніжно обіймає доньку від першого шлюбу - 12-річну Софію.

Мурат Налчаджиоглу з ймовірною обраницею і донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

До слова, про нову ймовірну дівчину Мурата відомо те, що вона нещодавно почала свою музичну кар'єру й також позиціонує себе як модель.

Зазначимо, що з літа 2023 року Налчаджиоглу одружений з українською візажисткою Лілією Реус.

Однак останні декілька місяців ходять чутки, що пара більше не разом. Хоча офіційної заяви про розрив подружжя ще не робило.

Раніше тяжкохвора Тишкевич показала, як відсвяткувала Новий рік після виписки з лікарні.

Також Могилевська вперше показала свого коханого і розповіла, коли наважилася на удочеріння дівчат.

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