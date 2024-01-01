Экс-муж Ани Лорак в новогоднюю ночь засветился в объятиях с другой девушкой (фото)

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, засветился в новогоднюю ночь в объятиях новой девушки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бывшего избранника исполнительницы.
Так, Мурат вместе со своей дочерью прилетели из Турции в ОАЭ, чтобы встретить там праздник.
Их компания была достаточно большой, и состояла из друзей Налчаджиоглу, а также девушки-украинки по имени Анастасия.
Мурат Налчаджиоглу отпраздновал Новый год в Дубае (фото: instagram.com/muratnalca)
В своих соцсетях бывший Лорак разместил фотографию, на которой позирует он и его спутница на фоне украшенной игрушками елки.
Во время съемки бизнесмен держит ее за талию и параллельно нежно обнимает дочь от первого брака - 12-летнюю Софию.
Мурат Налчаджиоглу с вероятной избранницей и дочерью (фото: instagram.com/muratnalca)
К слову, о новой вероятной девушке Мурате известно то, что она недавно начала свою музыкальную карьеру и также позиционирует себя как модель.
Отметим, что с лета 2023 года Налчаджиоглу женат на украинской визажистке Лилии Реус.
Однако последние несколько месяцев ходят слухи, что пара больше не вместе. Хотя официального заявления о разрыве супруги еще не делали.
Ранее тяжелобольная Тишкевич показала, как отпраздновала Новый год после выписки из больницы.
Также Могилевская впервые показала своего любимого и рассказала, когда решилась на удочерение девочек.