Экс-жена Кернеса показала фото из их бурной молодости

Экс-жена покойного Геннадия Кернеса Галина Привалова показала архивное фото из их бурной молодости.

На кадрах, опубликованных Приваловой в Facebook, Кернес корчит гримасу во время совместного застолья.

"При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь..." - пишет она.

Геннадий Кернес и Галина Привалова (фото: facebook.com/Gala Privalova)

Отметим, что личная жизнь Геннадия Кернеса не особо афишировалась. По некоторым данным Галина Привалова была второй женой Кернеса, но их брак не был зарегистрирован официально. У них есть совместный сын - Даниил Привалов, которому сейчас 32 года.

Первой женой Кернеса была Оксана Василенко (в браке были с 1982 по 1985). У них есть сын Кирилл, которому сейчас 38 лет.

По информации СМИ, у Кирилла есть двое детей (Кира и Лука), а у Даниила есть сын Петр от первого брака (родился в 2013), а вторая жена Юлия родила ему дочь в 2019 году.

Сын Кернеса и Приваловой Даниил с женой Юлией (фото: instagram.com/yuliak89)

Своим третьим сыном Кернес называл 26-летнего Родиона Гайсинского - сына его третьей жены Оксаны Гайсинской от предыдущих отношений.

Напомним, что в ночь на 17 декабря у Геннадия Кернеса остановилось сердце. Он проходил лечение в берлинской клинике "Шарите" от коронавируса с сентября. Мэру Харькова, избранному в третий раз на местных выборах 2020 был 61 год. Он умер от осложнений коронавируса.

Ранее мы писали, где и когда похоронят Геннадия Кернеса.