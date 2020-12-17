Кернеса будут хоронить без соблюдения ограничений для "ковид"-пациентов

Геннадий Кернес (фото: facebook.com/gennadykernes)

Геннадия Кернеса, который умер в Германии в ночь на 17 декабря, похоронят рядом с выдающимися харьковчанами на почетной аллее. Причем применять к нему правила погребения для пациентов с COVID-19 не будут.

Такую информацию сообщил во время совещания в Харьковском городском совете Игорь Терехов, секретарь горсовета, пишет suspilne.media.

"На вопрос, будут ли применять к Кернесу правила захоронения больных COVID-19, Терехов ответил: "Он же умер не от COVID. COVID уже был вылечен. COVID, как мне говорят, дал осложнения на почки и так далее. Он не ковидний больной", - говорит Терехов.

Отпевать Геннадия Кернеса, тело которого доставят из Германии, будут в Благовещенском соборе. А прощание пройдет в ХНАТОБе (Харьковском национальном академическом театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко).

"Мы ожидаем огромное количество людей. Нам нужно сделать так, чтобы мы выполнили все карантинные требования", - заявил Терехов.

Геннадий Кернес умер 17 декабря (фото: newsroom.kh.ua)

Вместе с семьей Кернеса было принято решение похоронить мэра Харькова рядом с выдающимися харьковчанами.

"Он будет похоронен на почетной аллее, там, где у нас похоронены выдающиеся харьковчане, - отметил Терехов.

Но на вопрос, будет ли он похоронен на 2-м кладбище, где покоятся академик Барабашов, другие ученые, а также экс-председатель Харьковской ОГА Евгений Кушнарев, Терехов ответил: "Давайте пока не будем..."

Отметим, что точное время прощания с Геннадием Кернесом пока не называется. Это может быть вторник или среда, максимум - четверг.

Напомним, что Геннадий Кернес умер в ночь на четверг, 17 декабря. Он проходил лечение от коронавируса с сентября в берлинской клинике "Шарите". Около недели назад у мэра Харькова отказали почки, а этой ночью - остановилось сердце.

Ранее мы писали, чем прославился эпатажный мэр за время своей политической деятельности.

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