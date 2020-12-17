Екс-дружина Кернеса показала фото з їхньої бурхливої молодості

Екс-дружина покійного Геннадія Кернеса Галина Привалова показала архівне фото з їх бурхливої молодості.

На кадрах, опублікованих Приваловою у Facebook, Кернес корчить гримасу під час спільного застілля.

"При всіх розкладах і нелюбові до нього багатьох, мало кому вдасться прожити таке яскраве життя..." - пише вона.

Геннадій Кернес і Галина Привалова (фото: facebook.com/Gala Privalova)

Зазначимо, що особисте життя Геннадія Кернеса не дуже афішувалося. За деякими даними Галина Привалова була другою дружиною Кернеса, але їх шлюб не був зареєстрований офіційно. У них є спільний син - Данило Привалов, якому зараз 32 роки.

Першою дружиною Кернеса була Оксана Василенко (у шлюбі були з 1982 по 1985). У них є син Кирило, якому зараз 38 років.

За інформацією ЗМІ, у Кирила є двоє дітей (Кіра і Лука), а у Данила є син Петро від першого шлюбу (народився в 2013), а друга дружина Юлія народила йому дочку в 2019 році.

Син Кернеса і Приваловою Данило з дружиною Юлією (фото: instagram.com/yuliak89)

Своїм третім сином Кернес називав 26-річного Родіона Гайсинського - сина його третьої дружини Оксани Гайсинської від попередніх стосунків.

Нагадаємо, що у ніч на 17 грудня у Геннадія Кернеса зупинилося серце. Він проходив лікування в берлінській клініці "Шаріте" від коронавірусу з вересня. Меру Харкова, втретє обраного на місцевих виборах 2020, був 61 рік. Він помер від ускладнень коронавірусу.

Раніше ми писали, де і коли поховають Геннадія Кернеса.