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"ВИА Гра" объединится в первом легендарном составе: названа причина

STYLERТелешоу    08.11.2019 - 17:39
"ВИА Гра" объединится в первом легендарном составе: названа причина
ВИА Гра в первом составе (фото: zvezdy.com.ua)

"ВИА Гра" объединится ради выступления на "Танцах со звездами"

Легендарная украинская музыкальная группа, которая скоро будет праздновать свое 20-летие, появится на шоу "Танцы со звездами" в первом составе. По данным организаторов шоу, ради одной пары на паркете появятся Надежда Мейхер и Алена Виннцкая с популярным хитом начала 2000-х . Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Как сообщается, долгожданный четвертьфинал танцевального шоу будет включать не только состязания лучших участников проекта, но и музыкальное выступление "ВИА Гры" первого состава. Причиной объединения артисток стала одна пара. Именно ради танца на сцене появится первый состав музыкальной группы. Надежда Мейхер и Алена Винницкая "зажгут" зал популярным хитом "Я не вернусь". Стоит отметить, что не только "ВИА Гра", но и другие звезды украинского шоу-бизнеса появятся на проекте и будут сопровождать номера участников своими музыкальными выступлениями.

&quot;ВИА Гра&quot; объединится в первом легендарном составе: названа причина

Надежда Мейхер и Алена Винницкая - "ВИА Гра" в первом составе (фото: zvezdy.com.ua)

Также отметим, что среди других звездных участников четвертьфинала будут выступать Джамала, "Время и Стекло", Тина Кароль и Katya.

Стоит напомнить, что в четвертьфинале участникам, чтобы продемонстрировать мастерство, приобретенное за 12 недель, придется принять новый вызов и показать в эфире сразу по два танца.

Напомним, что в это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" пройдет долгожданный четвертьфинал "Танцев со звездами" по окончанию которого станут известны имена пар полуфиналистов. За кубок победителя пока соревнуются семь пар. Борьба становится ожесточеннее, а судьи - более требовательными.

Также мы писали, что Остапчук впечатлил опасным трюком на репетиции Танцев со звездами 2019.

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