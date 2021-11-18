Экс-ведущие "Орла и решки" ждут ребенка: пара показала фото и видео своего счастья

При этом девушка написала, что она беременна и отметила Антона Лаврентьева.

Счастливый будущий отец в свою очередь опубликовал фотографию с любимой, на которой отчетливо видно, что его жена ждет ребенка.

Алина Астровская и Антон Лаврентьев (фото: instagram.com/antonlavrentiev)

Отметим, что экс-солистка украинской группы "Real O" Астровская вышла замуж за своего любимого в феврале 2021 года.

Антон Лаврентьев - русский певец, актер и телеведущий. Многие его знают благодаря передаче "Орел и решка". Он также принимал участие в шоу "Голос".

Пользователи сети рады за пару и прокомментировали новость о беременности Алины.