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Екс-ведучі "Орла і решки" чекають дитину: пара показала фото і відео свого щастя

Автор: Роман Мирончук

Колишні ведучі "Орла і решки" Аліна Астровська і Антон Лаврентьєв чекають дитину. Пара зізналася про це під час відпочинку на Мальдівах.

Аліна Астровська опублікувала в Instagram відео, на якому видно, як вона бігає по пляжу з кругленьким животиком.

При цьому дівчина написала, що вона вагітна і відмітила Антона Лаврентьєва.

Щасливий майбутній батько в свою чергу опублікував фотографію з коханою, на якій чітко видно, що його дружина чекає дитину.

Аліна Астровська і Антон Лаврентьєв (фото: instagram.com/antonlavrentiev)

Зазначимо, що екс-солістка українського гурту "Real O" Астровська вийшла заміж за свого коханого в лютому 2021 року.

Антон Лаврентьєв - російський співак, актор і телеведучий. Багато людей його знають завдяки передачі "Орел і решка". Він також брав участь у шоу "Голос".

Користувачі мережі раді за пару і прокоментували новину про вагітність Аліни.

  • Це ж так приголомшливо!
  • Ура, мої улюблені друзі! Поздоровляю! Як це прекрасно!
  • Прекрасні люди створюють прекрасних людей. Ви будете чудовими батьками, а ваш малюк найщасливішим. Вітаю вас!
  • Як здорово! Так приємно спостерігати такі новини! Життя все ж торжествує!
  • Як же класно! Дякую, що поділилися;
  • Вітаю. Яке світле відео і ваші емоції.

Нагадаємо, 11-річна вагітна із Закарпаття шокувала правдою про батька своєї дитини.

Ми також писали про те, що внучка Єлизавети II вперше стала мамою.

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беременностьОрел и Решка