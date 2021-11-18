Екс-ведучі "Орла і решки" чекають дитину: пара показала фото і відео свого щастя

При цьому дівчина написала, що вона вагітна і відмітила Антона Лаврентьєва.

Щасливий майбутній батько в свою чергу опублікував фотографію з коханою, на якій чітко видно, що його дружина чекає дитину.

Аліна Астровська і Антон Лаврентьєв (фото: instagram.com/antonlavrentiev)

Зазначимо, що екс-солістка українського гурту "Real O" Астровська вийшла заміж за свого коханого в лютому 2021 року.

Антон Лаврентьєв - російський співак, актор і телеведучий. Багато людей його знають завдяки передачі "Орел і решка". Він також брав участь у шоу "Голос".

Користувачі мережі раді за пару і прокоментували новину про вагітність Аліни.