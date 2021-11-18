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Экс-ведущие "Орла и решки" ждут ребенка: пара показала фото и видео своего счастья

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Мальдивы, Четверг 18 ноября 2021 21:21
Экс-ведущие "Орла и решки" ждут ребенка: пара показала фото и видео своего счастья Коллаж РБК-Украина: бывшие ведущие "Орла и решки" ждут ребенка
Автор: Роман Мирончук

Бывшие ведущие "Орла и решки" Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут ребенка. Пара призналась об этом во время отдыха на Мальдивах.

Алина Астровская опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как она бегает по пляжу с округлившимся животиков.

При этом девушка написала, что она беременна и отметила Антона Лаврентьева.

Счастливый будущий отец в свою очередь опубликовал фотографию с любимой, на которой отчетливо видно, что его жена ждет ребенка.

Экс-ведущие &quot;Орла и решки&quot; ждут ребенка: пара показала фото и видео своего счастья

Алина Астровская и Антон Лаврентьев (фото: instagram.com/antonlavrentiev)

Отметим, что экс-солистка украинской группы "Real O" Астровская вышла замуж за своего любимого в феврале 2021 года.

Антон Лаврентьев - русский певец, актер и телеведущий. Многие его знают благодаря передаче "Орел и решка". Он также принимал участие в шоу "Голос".

Пользователи сети рады за пару и прокомментировали новость о беременности Алины.

  • Ребята это же так потрясающе!
  • Ура, ребята мои любимые! Поздравляю! Как это прекрасно!
  • Прекрасные люди создают прекрасных людей. Вы будете чудесными родителями, а ваш малыш самым счастливым. Поздравляю вас!
  • Как здорово! Так приятно наблюдать такие новости! Жизнь все-таки торжествует!
  • Как же классно, ребята! Спасибо, что поделились;
  • Поздравляю. Какое светлое видео и ваши эмоции.

Напомним, 11-летняя беременная из Закарпатья шокировала правдой об отце своего ребенка.

Мы также писали о том, что внучка Елизаветы II впервые стала мамой.

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беременность Орел и Решка
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