Экс-ведущие "Орла и решки" ждут ребенка: пара показала фото и видео своего счастья
Бывшие ведущие "Орла и решки" Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут ребенка. Пара призналась об этом во время отдыха на Мальдивах.
Алина Астровская опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как она бегает по пляжу с округлившимся животиков.
При этом девушка написала, что она беременна и отметила Антона Лаврентьева.
Счастливый будущий отец в свою очередь опубликовал фотографию с любимой, на которой отчетливо видно, что его жена ждет ребенка.
Алина Астровская и Антон Лаврентьев (фото: instagram.com/antonlavrentiev)
Отметим, что экс-солистка украинской группы "Real O" Астровская вышла замуж за своего любимого в феврале 2021 года.
Антон Лаврентьев - русский певец, актер и телеведущий. Многие его знают благодаря передаче "Орел и решка". Он также принимал участие в шоу "Голос".
Пользователи сети рады за пару и прокомментировали новость о беременности Алины.
- Ребята это же так потрясающе!
- Ура, ребята мои любимые! Поздравляю! Как это прекрасно!
- Прекрасные люди создают прекрасных людей. Вы будете чудесными родителями, а ваш малыш самым счастливым. Поздравляю вас!
- Как здорово! Так приятно наблюдать такие новости! Жизнь все-таки торжествует!
- Как же классно, ребята! Спасибо, что поделились;
- Поздравляю. Какое светлое видео и ваши эмоции.
Напомним, 11-летняя беременная из Закарпатья шокировала правдой об отце своего ребенка.
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