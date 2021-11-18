Екс-ведучі "Орла і решки" чекають дитину: пара показала фото і відео свого щастя
Колишні ведучі "Орла і решки" Аліна Астровська і Антон Лаврентьєв чекають дитину. Пара зізналася про це під час відпочинку на Мальдівах.
Аліна Астровська опублікувала в Instagram відео, на якому видно, як вона бігає по пляжу з кругленьким животиком.
При цьому дівчина написала, що вона вагітна і відмітила Антона Лаврентьєва.
Щасливий майбутній батько в свою чергу опублікував фотографію з коханою, на якій чітко видно, що його дружина чекає дитину.
Аліна Астровська і Антон Лаврентьєв (фото: instagram.com/antonlavrentiev)
Зазначимо, що екс-солістка українського гурту "Real O" Астровська вийшла заміж за свого коханого в лютому 2021 року.
Антон Лаврентьєв - російський співак, актор і телеведучий. Багато людей його знають завдяки передачі "Орел і решка". Він також брав участь у шоу "Голос".
Користувачі мережі раді за пару і прокоментували новину про вагітність Аліни.
- Це ж так приголомшливо!
- Ура, мої улюблені друзі! Поздоровляю! Як це прекрасно!
- Прекрасні люди створюють прекрасних людей. Ви будете чудовими батьками, а ваш малюк найщасливішим. Вітаю вас!
- Як здорово! Так приємно спостерігати такі новини! Життя все ж торжествує!
- Як же класно! Дякую, що поділилися;
- Вітаю. Яке світле відео і ваші емоції.
Нагадаємо, 11-річна вагітна із Закарпаття шокувала правдою про батька своєї дитини.
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