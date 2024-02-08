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Названо топ найкращих міст в Україні для комфортного життя

Україна, Четвер 08 лютого 2024 11:18
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Названо топ найкращих міст в Україні для комфортного життя Київ не входить у список найкращих міст України (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У зв'язку з повномасштабною війною багато українців переїхали до західних і центральних регіонів України. Це сприяє розвиткові цих міст і комфортному проживанню в них.

Голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) назвав найкращі для життя міста в Україні.

"У всіх українських рейтингах Київ посідає нижче 10 місця. У Києві некомфортно жити людям, і вони про це кажуть", - відразу зазначає експерт.

За його словами, найкраще обирати такі міста:

  • Івано-Франківськ
  • Вінниця
  • Житомир
  • Харків
  • Львів

"Коли влада не комунікує з мешканцями, змушує стояти в заторах і таке інше, вони будуть незадоволеними", - пояснює такі результати Бахматов.

Перспективи розвитку міст, менших за Київ

Через повномасштабну війну Росії українці змінюють місця проживання. Зокрема, багато хто переїхав у західні регіони нашої держави.

За словами пана Максима, це може сприяти переміщенню економіки.

"Наприклад, у Львові вартість метра квадратного на тисячу гривень вища, ніж у Києві. Оренда й власність також. Економіка потроху рухається на захід країни. Люди з Херсону, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя намагаються кудись перемістити бізнес, диверсифікувати, щоб він розвивався", - розповідає спеціаліст.

Додамо, що кілька найбільших міст України увійшли до рейтингу найдорожчих міст світу.

До переліку увійшли 362 міста, українські посіли такі місця:

  • Київ - 300 позиція
  • Одеса - 324 позиція
  • Харків - 327 позиція
  • Дніпро - 328 позиція
  • Львів - 331 позиція

Раніше ми розповідали про те, що завод "Радикал" у Києві повільно отруює воду та повітря.

Читайте також, чому ремонт метро в Києві може тривати довше названих термінів.

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