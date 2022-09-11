Экс-участники Дизель-шоу, которые выступили против войны, развлекают россиян: о ком речь

Сергей Писаренко и Евгений Никишин - бывшие участники команды КВН "Уездный город". Они присоединились к команде "Дизель Шоу", и последние несколько лет жили в Украине.

Сергей Писаренко женат на украинке и жил под Киевом. В апреле он показал, что российские оккупанты сделали с его домом. Семья Писаренко не пострадала, жену и дочь он успел вывезти в Таллин.

После полномасштабного вторжения Евгений Никишин вернулся в Россию, так как там у него осталась семья. Однако в "Дизель Студио" сообщили, что Писаренко в команде останется.

Что известно о выступлениях Писаренко и Никишина

Совсем недавно Писаренко анонсировал концерты совместно с Никишиным на круизном лайнере.

Оказалось, что этот лайнер курсирует из российского города Сочи в Турцию и обратно. Концерты должны начаться с 24 сентября и на странице у Писаренко были анонсы трех концертов.

Кроме того, выяснилось, что оба артиста будут участвовать в спектакле с российской певицей Ольгой Бузовой в октябре 2022 года.

Все афиши и анонсы Писаренко удалил со своих страниц, так как на него с гневом и возмущением набросились украинцы.

Круизы на Astoria Grande

Круизный лайнер Astoria Grande - давнее развлечение состоятельных россиян. На борту есть джакузи, бассейн, спортивные площадки, финская баня, фитнесс-зал с тренажерами, два ресторана, пять баров, галерея магазинов, медицинский центр, дискотечный зал и театр на 700 посадочных мест.

С сентября этот лайнер совершает поездки из Сочи в Турцию каждую неделю - отплывает по субботам. Стоимость тура на 2 дня - от 80 тысяч рублей (около 48 тысяч гривен по условному курсу).

Фото: Лайнер Astoria Grande