Екс-учасники Дизель-шоу, які виступили проти війни, розважають росіян: про кого мова

Сергій Писаренко та Євген Нікішин - колишні учасники команди КВН "Уездный горд". Вони приєдналися до команди "Дизель Шоу", і останні кілька років жили в Україні.

Сергій Писаренко одружений на українці І жив під Києвом. У квітні він показав, що російські окупанти зробили з його будинком. Сім'я Писаренко не постраждала, дружину і дітей він встиг вивезти в Таллінн.

Після повномасштабного вторгнення Євген Нікішин повернувся в Росію, оскільки там у нього залишилася сім'я. Однак в Дизель Студіо повідомили, що Писаренко в команді залишиться.

Що відомо про виступи Писаренка і Нікішина

Зовсім недавно Писаренко анонсував концерти спільно з Нікішиним на круїзному лайнері.

Виявилося, що цей лайнер курсує з російського міста Сочі до Туреччини та назад. Концерти повинні початися з 24 вересня і на сторінці у Писаренка були анонси трьох концертів.

Крім того, з'ясувалося, що обидва артисти братимуть участь у виставі з російською співачкою Ольгою Бузовою в жовтні 2022 року.

Всі афіші та анонси Писаренко видалив зі своїх сторінок, бо на нього з гнівом і обуренням накинулися українці.

Круїзи на Astoria Grande

Круїзний лайнер Astoria Grande - давня розвага заможних росіян. На борту є джакузі, басейн, спортивні майданчики, фінська лазня, фітнес-зал з тренажерами, два ресторани, п'ять барів, галерея магазинів, медичний центр, дискотечний зал і театр на 700 посадочних місць.

З вересня цей лайнер здійснює поїздки з Сочі до Туреччини щотижня - відпливає щосуботи. Вартість туру на 2 дні - від 80 тисяч рублів (близько 48 тисяч гривень за умовним курсом).

Фото: Лайнер Astoria Grande