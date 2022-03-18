Егор Крутоголов: Код украинской нации – язык, юмор, преданность и героизм

"Я понимаю, что сейчас всем очень тяжело. И если у меня получится рассмешить или хотя бы вызвать улыбку на лицах людей, которые меня смотрят, которые за мной следят, то для меня это такой бальзамище на сердце и на душу!" – говорит Егор.

А одним из тех, кто не дает падать духом миллионам украинцев, является известный комик, актер и телеведущий Егор Крутоголов . Сейчас он даже под свист крылатых ракет над головой продолжает добросовестно выполнять свое предназначение – дарить позитивные эмоции и заряжать ими не просто отдельных людей, а всю страну.

Кто-то "Байрактарами" и "Джавелинами" беспощадно палит врагов. Кто-то после работы идет разносить еду и лекарства. Кто-то голыми руками останавливает БМП оккупантов. И знаете, что объединяет всех этих людей? Улыбка. Все, что мы все делаем сегодня ради победы Украины над российским захватчиком, мы делаем с искренней улыбкой. Потому что самые тяжелые времена переносятся легче, когда есть рядом тот, кто будет заряжать позитивом и оптимизмом.

Как вы поняли, мы сегодня пообщались с лидером Дизель Шоу. В большом интервью РБК-Украина он объяснил, виноваты ли "простые русские" в войне против Украины; спрогнозировал, какой станет наша страна после войны; а также рассказал, что он сделает при встрече с главой Николаевской областной государственной администрации Виталием Кимом.

Егор, признаюсь. Я не являюсь фанатом Дизель Шоу. Но сейчас вы (да и другие актеры студии) со своим юмористическим контентом в соцсетях – действительно, как проблески солнца в пасмурный день...

Я понимаю, как сейчас всем тяжело и плохо... И нам тоже. Мы под Киевом, у нас постоянно слышны взрывы, слышно, как работает артиллерия, видим ракеты... В начале войны вертолет над нашим домом пролетал – его сбили...

На самом деле два дня у меня был шок. А потом подумал: что я могу сейчас делать? И решил, что будет круто выполнять свою работу, свой долг. Ведь в эти времена надо еще больше людей подбадривать, поддерживать юмором. Потому что юмор, по моему мнению, – амортизатор, этакая подушка безопасности для нашей нервной системы. И если мы над какими-то проблемами или страхами можем посмеяться, то они становятся намного меньше.

И многие люди мне пишут, что они улыбаются, сидя в бомбоубежищах... Это для меня – как аплодисменты зала в мирные времена.

Сегодня поймал себя на мысли, что вы из Николаева, как и Виталий Ким. И оба такие позитивные! Может, этот позитив заложен в крови николаевцев?..

Я уже тоже думаю об этом! Какие-то общие черты есть (смеется).

Я, к сожалению, не знаком с Виталием. Но я очень ему благодарен за то, что он так подает информацию и тем самым очень успокаивает людей, которые живут в Николаеве. Среди них много моих близких друзей, моя мама, родной брат... Я ему прямо сейчас передаю привет и обязательно с ним познакомлюсь после нашей победы. Буду его целовать. Тогда немного подниму – покружу-покружу, поставлю, потом опять – покружу-покружу и расцелую. Хочется его обнять. Думаю, не только мне, но и многим.

Егор Крутоголов на защите своих родных и близких (фото: facebook.com/dizelmano)

Сейчас вы полностью перешли на украинский язык. И у вас она перфектная! Но осмелюсь задать вопрос: почему именно сейчас, а не в 2014-м, например?

Был туповатым. А сейчас многое понятно стало.

Я никогда не сомневался в том, что Путин уничтожает наш Донбасс, мы с "дизелями" с 2014 года не выезжали в Россию, во мне украинская кровь кипела... И в тот момент кипения был скандал по поводу языка. Мне тогда действительно казалось, что мои права хотят ущемить: кто-то почему-то приказывает не разговаривать мне на языке, на котором я разговаривал с детства! Меня это угнетало.

Но сейчас понял, что это язык, на котором говорит наш враг. И я не могу разговаривать по-русски!

Мне нужно время, чтобы полностью переключиться на украинский. Но я уже не хочу разговаривать на вражеском языке.

Многие мои родственники и близкие до сих пор говорят по-русски. Но когда они слышат, как я с ними говорю на украинском (хотя до этого говорил на русском) – у них ломается языковой аппарат, все хрустит, но все пытаются перейти на украинский.

В общем, еще в первые дни войны я понял, благодаря чему мы можем выстоять. Благодаря коду нашей нации. Он состоит из языка, юмора, преданности и героизма. И этот код должен быть целостным – только тогда он будет работать на победу. Это как камни-святыни из "Пятого элемента" – только когда все элементы на месте, активируется убийственное оружие против Зла.

Поэтому сейчас говорю на своем языке... А еще когда поползли эти диверсанты, и начались "паляниця", "Укрзалізниця"... Меня просто разорвало! Потому что наш язык это не просто часть кода, это действительно оружие! Это так круто! И вот у меня когда в голове все сложилось, я сделал Ctrl+Shift и перешел на украинский.

Егор Крутоголов со своими кумирами - воинами ВСУ (фото: instagram.com/dizelmano)

Хотелось бы вернуться на 15-20 лет назад. Во времена КВН. Вы знакомы же наверняка с сотнями КВНщиков, многие из которых стали известными телезвездами ... Кто-то из них сейчас вам звонит, поддерживает?

У меня есть друзья... Точнее, были друзья по КВН... Я застал золотую эру, когда играли крутые, культовые команды – "Утомленные солнцем", "Уральские пельмени"... Но, чтобы ты понимал, с начала войны мне в мессенджере написал только один чувак из Красноярска, с которым мы играли одну или две игры где-то в 2002 году. Вот он один прислал типа "простите нас, мы виноваты", немного слов поддержки. И все! А ты ведь понимаешь, сколько у меня знакомых в этой сфере... И от всех них – только это одно смс…

А накануне начала войны (я чувствовал, что назревает что-то очень серьезное) я написал в Facebook "Письмо умным россиянам", где попытался обратиться к тем, кто еще умеет мыслить. И столько дерьма мне набросали в комментариях, с такой остервенелостью они мне пытались объяснить, что это я не понимаю, что происходит в моей же стране…

И я понял, что нет смысла к ним обращаться. И то, что делают наши блогеры... Я считаю – в этом нет смысла. Россияне просто не слышат.

Это как православная религия и католицизм пошли в какой-то момент разными путями – как-будто одно и то же, но немного иначе. И вот как ты сегодня католику объяснишь, что его религия не верна? И наоборот.

Путинизм – это религия, культ личности, который слоями накладывался на сознание русских. Это делалось годами и за один день их раздуплить, подтвердить им каким-то фактажем, что их "религия" – ложь – это не реально. Поэтому я просто перестал это делать. Их больше нет в нашей жизни.

Еще о КВН. Сейчас этот клуб Маслякова открыто называют чуть ли не гнездом кремлевской пропаганды. Получается, по сути, что КВН в том числе приложился к тому, что россияне вторглись на нашу землю…

КВН всегда был частью идеологии, российской пропаганды! А присутствие президента РФ на играх в последнее время, то, что он подарил им целый "Дом КВН", говорит о тесных отношениях Маслякова и Путина, что они поладили. Масляков очень четко понимает, что нужно Путину для его культа личности, для пропаганды.

Цензура в КВН была всегда: контролировали, лепили из команд ту картинку, которая нужна для российского телевидения, для "Первого канала".

Когда мы туда приезжали, то были молоды и тупы. Мы не понимали, почему нам так режут сценарий. Мы думали, что они просто не дают нам быть смешными. А они просто лепили из нас такую картинку: Украина - это маленькая сестра, которая приехала к большому брату поклониться в ножки: "Спасибо Московии, что приняли, мы веселые хохлы и будем вас смешить".

У нас всегда были конфликты с редакторами и цензорами, мы пытались отстаивать свои права, но нам четко сказали: эта программа существует по нашим законам, если вы не будете соблюдать их, то вы вылетаете нах*р.

Более того, КВН всегда был не просто политикой, а геополитикой. Многие команды из разных республик и стран: Абхазия, Чечня, Грузия, Казахстан…

Когда где-то был конфликт, например, в Чечне, Масляков и компания брали команду из Чечни и показывали, какие они – русские – демократические. Нарратив был таким: "Смотрите, мы вам показываем команду из Чечни, которая шутит, не хочет убивать, они приехали вас развлекать. А вот, смотрите, – украинцы стелются перед вами. Вот белорусы вылизывают вам. Абхазы танцуют – можете заказать их на свадьбу. Грузинов минутку покажем, потому что они большего не достойны. А теперь – команды из России".

Я всегда это чувствовал, но не понимал масштабов и реальных причин, потому что был молодым... А сейчас мне четко понятно, благодаря чему программа КВН столько лет существует на "Первом канале" российского телевидения…

Егор Крутоголов рассказал, как КВН промывал мозги людей и продолжает это делать (фото: facebook.com/dizelmano)

А что о войне говорят "легионеры" Дизель Шоу из России и Беларуси?..

23 февраля у нас был концерт во Дворце "Украина", который мы снимали для ICTV. И ночью Сергей Писаренко и Евгений Никишин должны были лететь в Россию, а наша белоруска Маруся Грицук должна была ехать в Минск. Война началась на их глазах.

Маруся попала в оккупацию и две недели была без света, без связи, без тепла. Потом через гумкоридор ее вывели и уже отправили в Беларусь. Когда мы увидимся – я не знаю... Но она на своей шкуре все испытала... Кстати, именно из Беларуси вошли войска, которые оккупировали тот район, где она находилась…

Наши российские актеры тоже увидели начало войны своими глазами и сразу записали видеообращение, в котором все назвали своими именами. Я очень рад, что они не побоялись, что Сергей сказал четко: это никакая не спецоперация, а настоящая война... У него беременная женщина. И в роддом, где они должны были рожать, попала ракета.... И это озвучено в видео.

Сейчас они за пределами Украины, на сколько мне известно. Но они все видели, все поняли и назвали вещи своими именами... Мы остались друзьями, но они все понимают... Не знаю, сколько лет пройдет, чтобы мы снова встретились и играли на одной сцене.

А как насчет либерального нарратива, типа "войну развязал Путин, а простые россияне ни в чем не виновны и не заслуживают санкций"?

Бред! Это же из их молчаливого побуждения все это случилось!

Они нами никогда не интересовались. Им мы всегда были пофиг. Никто нам не верил все эти годы, особенно с 2014-го. Они считали, что они где-то там все знают и понимают лучше, чем мы. Большинство из них считают нас второсортной нацией.

И то, что Путин и его армия получают за щеку твердого украинского стержня – это в том числе из-за того, что они не интересовались тем, кто мы, из чего состоит наша ментальность, что делается в наших головах, в наших душах. Им было пофиг! Поэтому они все в этом замазаны. И всегда, когда тиран нападает, – за это платит вся его страна.

Потому что вот мы, украинцы, понимаем: нельзя переложить на кого-то все обязанности, а самому сидеть и "курить бамбук", ждать, что за тебя все порешают. Мы давно поняли, что надо вмешиваться в политический процесс, надо контролировать людей, которые нами руководят, не давать им спуску.

А русские считали нас идиотами. На самом же деле идиотами оказались они. И за их идиотизм, молчание, боязливость и с*икливость мы получили войну. Как же их не винить теперь?

Ваше отношение к тем украинским звездам, которые боятся называть Россию врагом? Кстати, для меня лично, открытием стал Макс Барских и его четкая проукраинская позиция с началом войны…

Меня, знаешь ли, поведение Макса Барских не слишком впечатляет. После 2014 года он по полной программе работал на Россию, развивал там свою карьеру... Видимо, его просто застала война в Украине... Я понимаю, что единение нации, и думаю, это его задело, но... Я не очень в восторге от таких приспособленцев…

А те, кто отмалчиваются сейчас, – я так понимаю, думают: "если мы не победим, они придут и надо же будет как-то работать с ними". Для меня это... Как работать при "руском мире"? Это же смерть! Здесь либо смерть, либо – победа Украины. Третьего не дано. А у кого-то такие мысли значит есть. Значит, их надо либо раздуплить, либо бойкотировать.

Сейчас никто не может молчать: артисты, спортсмены – все должны сказать слова поддержки своим людям, стране, защитникам, президенту, или всем вместе. Но молчать... Я не понимаю. Всем больно и надо всем вместе чувствовать эту боль и делить ее на всех.

Какой будет Украина и украинцы после нашей победы над Россией?

Знаешь, когда шок первых дней прошел, ко мне пришло понимание, что я буду оставаться дома, а моя страна одержит победу! И по мне прошел какой-то ток, какая-то энергия – сверху донизу, и снова вверх. И в тот момент передо мной нарисовалась такая картина: мы становимся нацией, о которой знают во всем мире, которую уважает весь мир, и куда бы не приехал украинец – его будут тепло встречать, предлагать что-то хорошее, хотеть поделиться любовью, потому что много людей сейчас за нас переживают.

Я вижу, что мы вернем Донбасс и Крым. Я вижу, что нам будут много помогать, отстроим свою страну, и на тех местах, где тот проклятый русский медведь укусил нашу землю – будет построено что-то очень красивое, душевное и современное.

Я думаю, что мы расцветем как нация и как страна. И очень надеюсь, что мы станем частью Евросоюза. Мы доказали всему миру, что мы есть самостоятельная, гордая нация, которой друзья помогли свалить пугаещуго весь мир великана.. Такую картину я себе вижу.

Егор Крутоголов уверен: Украина расцветет после победы над РФ (коллаж: Styler)