Участники Дизель Шоу засветились на канале пропагандистов в РФ (видео)

Актеры из Дизель Шоу (фото: instagram.com/dizelstudio)

Два участника Дизель Шоу засветились на канале "Россия 1"

Участники украинского проекта Дизель Шоу выступили на российском телеканале, который славится своей антиукраинской и пропутинской пропагандой. Вечером 23 апреля на канале "Россия 1" состоялась премьера юмористического шоу "Дом культуры и смеха", в котором и снялись актеры.

Отметим, что в Дизель Шоу квнщики Евгений Никишин и Сергей Писаренко из "Уездного города" (Челябинск/Магнитогорск) приглашенные звезды. Но при этом они значатся на афишах юмористической студии и планируют вместе с украинским составом Дизель Шоу выступать в киевском Дворце "Украина" 13-17 июня (изначально планировалось 21-25 апреля).

Анонс концерта Дизель Шоу в Киеве (Сергей Писаренко - крайний слева, Евгений Никишин - крайний справа)

В частности, на телеканале "Россия 1" вещают такие "гиганты" российской пропаганды, как Ольга Скабеева и ее супруг (Ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым и Владимир Соловьев ("Вечер с Владимиром Соловьевым").



"Дизель Студио" - украинский шоу-проект. Российскую Федерацию "банда Дизеля" не раз называла "агрессором". Но это не мешает участникам команды выступать и в РФ, и в Украине.

Участники Дизель Шоу выступили на канале российских пропагандистов (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что MARUV застряла в России из-за карантина.