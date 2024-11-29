Екс-учасниця "Холостяка" розповіла, як проходить звичайний день дівчат на проєкті

Так, зі слів Єлизавети, її день на "Холостяку" починався о шостій ранку.

"Спочатку я робила свої ранкові ритуали, потім готувала сніданок, пила каву і йшла на зйомки. Ми чекали виходу в кадр, потім заходили і дізнавалися, хто йде на побачення, а хто ні. Далі йшло інтерв'ю. Вони зазвичай тривали довго, бо було багато дівчат. Після інтерв'ю я намагалася трохи поїсти. А ввечері після зйомок ми відпочивали", - поділилася модель.

Ліза Луцюк з Юстиною (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Поза камерами, коли зйомки не проходили, каже Луцюк, вони з дівчатами часто спілкувалися, пили каву, малювали або писали у своїх блокнотах.

"У мене було два блокноти: один, який мені подарував Олександр, де я записувала нашу історію, і інший - особистий, де я писала свої думки та хвилювання щодо проекту. Це стало дуже корисною звичкою, адже я продовжувала записувати свої думки навіть після реаліті. Це допомагало мені справлятися з психологічними питаннями в житті", - зазначила діджейка.

Учасниці "Холостяка" (фото: instagram.com/eellizabbeth)

На запитання, чи був суворий графік на шоу, Ліза відповіла, що вона звикла до такого режиму.

"Наш графік не був суворим для мене, бо я працюю моделлю і звикла постійно перебувати на зйомках. Але не вистачало дрібних речей, як-от книг чи музики, щоб трішки відволіктися. Найскладніше мені було під час церемоній - вони були дуже хвилюючими, а потім ще й інтерв'ю, які знімали вночі", - розповіла Луцюк.

Ліза Луцюк з Олександром Тереном (фото: instagram.com/eellizabbeth)