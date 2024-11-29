Экс-участница "Холостяка" рассказала, как проходит обычный день девушек на проекте

Так, по словам Елизаветы, ее день на "Холостяке" начинался в шесть утра.

"Сначала я делала свои утренние ритуалы, потом готовила завтрак, пила кофе и шла на съемки. Мы ждали выхода в кадр, потом заходили и узнавали, кто идет на свидание, а кто нет. Дальше шло интервью. Они обычно длились долго, потому что было много девушек. После интервью я старалась немного поесть. А вечером после съемок мы отдыхали", - поделилась модель.

Лиза Луцюк с Юстиной (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Вне камер, когда съемки не проходили, говорит Луцюк, они с девушками часто общались, пили кофе, рисовали или писали в своих блокнотах.

"У меня было два блокнота: один, который мне подарил Александр, где я записывала нашу историю, и другой - личный, где я писала свои мысли и волнения по поводу проекта. Это стало очень полезной привычкой, ведь я продолжала записывать свои мысли даже после реалити. Это помогало мне справляться с психологическими вопросами в жизни", - отметила диджей.

Участницы "Холостяка" (фото: instagram.com/eellizabbeth)

На вопрос, был ли строгий график на шоу, Лиза ответила, что она привыкла к такому режиму.

"Наш график не был строгим для меня, потому что я работаю моделью и привыкла постоянно находиться на съемках. Но не хватало мелких вещей, например книг или музыки, чтобы немного отвлечься. Сложнее всего мне было во время церемоний - они были очень волнующими, а потом еще и интервью, которые снимали ночью", - рассказала Луцюк.

Лиза Луцюк с Александром Тереном (фото: instagram.com/eellizabbeth)