Екс-учасник DZIDZIO відповів, чи повернеться Михайло Хома до свого старого образу

Так, Юлік зазначив, що якщо випаде нагода і колектив возз’єднається, наприклад, на якомусь концерті, і його запросять взяти участь, він обов’язково погодиться.

"По-перше, гурт DZIDZIO - це така родина, в якій я прожив п'ять років. І якщо запросять на хрестини хтось з далеких родичів, ти ж підеш? Тому так, звісно, що пішов би, взяв би участь і був би навіть дуже радий", - зізнався артист.

Назарій також поміркував, чи зможе Михайло Хома, який після початку повномасштабного вторгнення відмовився від свого старого образу, залишатися таким же популярним, якщо вирішить до нього повернутися.

"Я думаю, що буде цікавий і популярний. Але чи він цього хоче? Тут треба запитати у нього, чи відповідає це зараз його стану душі, планам і так далі… Бо все-таки такі проєкти залежать від самого артиста, від самої людини, яка є очільником цього. Якщо він має такі ідеї, настрій, має що розказати людям... На мою думку, кожен артист стає артистом повноцінним тоді, коли має що розказати людям", - поділився шоумен.

Що відомо про гурт DZIDZIO

У кінці 80-х років у Львові було створено рок-гурт "Форте", одним із вокалістів якого став Андрій Кузьменко. Гурт проіснував до середини 90-х. У 2009 році Кузьма разом із Олегом Турком і Михайлом Хомою заснували український попгурт DZIDZIO. Скрябін написав для нього пісню "Ялта", а згодом передав продюсерські обов’язки Анатолію Безуху, відійшовши від діяльності гурту.

Популярність DZIDZIO невпинно зростала, однак у 2015 році почалися внутрішні конфлікти. За словами Олега Турка (Лесика), його звільнили, оскільки за контрактом він володів лише 25% прав. Михайло Хома, зі свого боку, заперечував факт звільнення, стверджуючи, що ніхто з гурту не виганяв учасників. Гурт DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Через нездатність дійти згоди Лесик покинув гурт, а Хома, Юлік і новий гітарист Лямур продовжили гастролювати. Тим часом Лесик створив власний колектив під назвою DZIDZ`OFF, що був схожим на оригінальний. Це призвело до судових розглядів і штрафів за порушення авторського права, які суттєво вплинули на подальше життя музиканта.

У 2017 році гурт залишив і Юлік, який вирішив розпочати сольну кар’єру.