Лідер "Бумбоксу" красномовним фото відповів, чому не випускає нові пісні

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк від початку повномасштабної російської агресії проти України, як відомо, добровільно відправився на службу. У соцмережах час від часу він виходить на зв'язок та ділиться подробицями військового життя .

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланнням на Instagram виконавця пише про це детальніше.

Що цього разу розповів музикант

Хливнюк у своєму блозі оприлюднив кадр, за допомогою якого відповів, чому не випускає нові пісні.

"Ой, а я вас не впізнала, а де ви зникли, чому не випускаєте нових пісень?" - написав Андрій, ймовірно, маючи на увазі, що нещодавно він зустрівся з якоюсь прихильницею, і та поставила йому подібне запитання.

Відповісти на це артист вирішив красномовним фото. На знімку можна побачити його військове спорядження та зброю. Таким чином зірка дав зрозуміти слухачам, на чому він нині зосереджений найбільше.

Андрій Хливнюк показав фото зі служби (фото: instagram.com/andriihorolski)

Що відомо про службу Андрія Хливнюка

На початку січня виконавець також виходив на зв'язок у мережі та розповідав про те, що нині стоїть на захисті Херсонщини. Він акцентував і продовжує акцентувати увагу на необхідності підтримки українських військових, та закликає завжди долучатися до зборів для придбання всього необхідного.

На початку повномасштабної російсько-української війни Хливнюк був бійцем підрозділу патрульної поліції "Софія", який нині займається бойовими та гуманітарними операціями. Пізніше лідер "Бумбоксу" ділився, що став оператором ударного дрона, а його екіпаж займається аеророзвідкою та виконанням інших, пов'язаних із цим, бойових завдань.

У липні 2022 року музикант створив власний благодійний фонд, основна мета якого - гуманітарні ініціативи та забезпечення українських воїнів FPV-дронами та ударними безпілотниками.

Окрім того, у своїх інтерв'ю зірка зазначав, що не воює на передовій. Специфіка його роботи полягає у роботі на другій лінії.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Концертна діяльність

В Україні Хливнюк практично не дає концертів. Лише влітку минулого року він виступив на музичному фестивалі "Атлас Вікенд" вперше за час повномасштабної війни. Після цього ні про які інші свої концерти в рідній країні виконавець не повідомляв. Однак інколи він виступає за кордоном, аби таким чином закривати збори та підтримувати українських військових.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)