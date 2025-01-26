Экс-участник DZIDZIO ответил, вернется ли Михаил Хома к своему старому образу

Так, Юлик отметил, что если представится возможность и коллектив воссоединится, например, на каком-то концерте, и его пригласят принять участие, он обязательно согласится.

"Во-первых, группа DZIDZIO - это такая семья, в которой я прожил пять лет. И если пригласят на крестины кто-то из дальних родственников, ты же пойдешь? Поэтому да, конечно, что пошел бы, принял бы участие и был бы даже очень рад", - признался артист.

Назарий также поразмышлял, сможет ли Михаил Хома, который после начала полномасштабного вторжения отказался от своего старого образа, оставаться таким же популярным, если решит к нему вернуться.

"Я думаю, что будет интересен и популярен. Но хочет ли он этого? Здесь надо спросить у него, соответствует ли это сейчас его состоянию души, планам и так далее... Потому что все-таки такие проекты зависят от самого артиста, от самого человека, который является руководителем этого. Если он имеет такие идеи, настроение, есть что рассказать людям... По моему мнению, каждый артист становится артистом полноценным тогда, когда есть что рассказать людям", - поделился шоумен.

Что известно о группе DZIDZIO

В конце 80-х годов во Львове была создана рок-группа "Форте", одним из вокалистов которой стал Андрей Кузьменко. Группа просуществовала до середины 90-х. В 2009 году Кузьма вместе с Олегом Турком и Михаилом Хомой основали украинскую поп-группу DZIDZIO. Скрябин написал для нее песню "Ялта", а впоследствии передал продюсерские обязанности Анатолию Безуху, отойдя от деятельности группы.

Популярность DZIDZIO неуклонно росла, однако в 2015 году начались внутренние конфликты. По словам Олега Турка (Лесика), его уволили, поскольку по контракту он владел лишь 25% прав. Михаил Хома, со своей стороны, отрицал факт увольнения, утверждая, что никто из группы не выгонял участников. Группа DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Из-за неспособности прийти к согласию Лесик покинул группу, а Хома, Юлик и новый гитарист Лямур продолжили гастролировать. Тем временем Лесик создал собственный коллектив под названием DZIDZ`OFF, который был похож на оригинальный. Это привело к судебным разбирательствам и штрафам за нарушение авторского права, которые существенно повлияли на дальнейшую жизнь музыканта.

В 2017 году группу покинул и Юлик, который решил начать сольную карьеру.