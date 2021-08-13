Экс-прокурор в Днепре затерроризировал семью и соседей: жена в гематомах, ребенок в крови

В четверг, 12 августа, жители одного из домов на улице Б. Хмельницкого в Днепре позвонили в полицию и сообщили о конфликте с соседом. На месте патрульным жители дома рассказали, что мужчина совершает регулярно домашнее насилие в отношении жены и ребенка и терроризирует всех соседей. Из квартиры часто слышны крики, плач ребенка, шум драки и доносится неприятный запах.

Когда полицейские попали в квартиру, они были шокированы – все вещи были измазаны кровью, везде был беспорядок, мебель разбита. Хозяин квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения, его супруга тоже была нетрезвая и сильно избитая – в крови, синяках и гематомах.

В Днепре экс-прокурор зверски избивал жену и держал в страхе соседей

Также в квартире обнаружили 3-летнего мальчика, босого, в одном подгузнике, на котором тоже были пятна крови.

Ребенка немедленно передали в медицинское учреждение для прохождения обследования. Женщину медики осмотрели и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы.

Дебошира задержали и доставили в отделение полиции. В разговоре выяснилось, что домашний агрессор – бывший прокурор.