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Экс-прокурор в Днепре затерроризировал семью и соседей: жена в гематомах, ребенок в крови

Автор: Анна Шиканова

В Днепре бывший прокурор держал в страхе собственную семью и соседей. Местные жители не выдержали постоянного террора и позвонили в полицию. Они рассказали, что мужчина систематически избивает жену, нарушает общественный порядок, дебоширит и запугал трехлетнего сына.

Детали рассказали в издании "Репортер Днепр".

В четверг, 12 августа, жители одного из домов на улице Б. Хмельницкого в Днепре позвонили в полицию и сообщили о конфликте с соседом. На месте патрульным жители дома рассказали, что мужчина совершает регулярно домашнее насилие в отношении жены и ребенка и терроризирует всех соседей. Из квартиры часто слышны крики, плач ребенка, шум драки и доносится неприятный запах.

Когда полицейские попали в квартиру, они были шокированы – все вещи были измазаны кровью, везде был беспорядок, мебель разбита. Хозяин квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения, его супруга тоже была нетрезвая и сильно избитая – в крови, синяках и гематомах.

В Днепре экс-прокурор зверски избивал жену и держал в страхе соседей

Также в квартире обнаружили 3-летнего мальчика, босого, в одном подгузнике, на котором тоже были пятна крови.

Ребенка немедленно передали в медицинское учреждение для прохождения обследования. Женщину медики осмотрели и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы.

Дебошира задержали и доставили в отделение полиции. В разговоре выяснилось, что домашний агрессор – бывший прокурор.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве трое подростков избили и задули газом пожилого мужчину.

А также рассказывали о том, что в Черкассах байкеры избили пару и разгромили их авто.

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