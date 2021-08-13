Експрокурор у Дніпрі затероризував сім'ю і сусідів: дружина в гематомах, дитина в крові

У четвер, 12 серпня, жителі одного з будинків на вулиці Б.Хмельницького в Дніпрі подзвонили в поліцію і повідомили про конфлікт з сусідом. На місці патрульним мешканці будинку розповіли, що чоловік здійснює регулярно домашнє насильство щодо дружини та дитини й тероризує всіх сусідів. З квартири часто чутні крики, плач дитини, шум бійки та доноситься неприємний запах.

Коли поліцейські потрапили у квартиру, вони були шоковані - всі речі були вимазані кров'ю, скрізь був безлад, меблі розбиті. Господар квартири знаходився в стані алкогольного сп'яніння, його дружина теж була нетвереза і сильно побита – в крові, синцях і гематомах.

У Дніпрі експрокурор по-звірячому бив дружину і тримав у страху сусідів

Також у квартирі виявили 3-річного хлопчика, босого, в одному підгузку, на якому теж були плями крові.

Дитину негайно передали до медичного закладу для проходження обстеження. Жінку медики оглянули та діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та множинні гематоми.

Бешкетника затримали та доставили у відділення поліції. У розмові з'ясувалося, що домашній агресор – колишній прокурор.