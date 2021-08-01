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В Киеве трое подростков избили и задули газом пожилого мужчину (видео)

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 августа 2021 19:49
В Киеве трое подростков избили и задули газом пожилого мужчину (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве подростки избили мужчину
Автор: Роман Мирончук

В Киеве трое подростков набросились на пожилого мужчину. Малолетние хулиганы начали избивать его и задувать газом. Инцидент произошел в Голосеевском районе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужика - избили его и задули газом", - говорится в сообщении.

При этом неизвестно, что послужило агрессией со стороны подростков. Они также бросались на женщину, которая сделала им замечание.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Пользователи сети прокомментировали видео.

  • Шакалы...
  • По малолетке сажать надо;
  • Скорее всего у детей тяжелый внутренний период и они не осознают, что творят!
  • Когда извинений ждать?!
  • Откуда у них газовые баллоны;
  • Обезьяны, таких в погреб садить надо, может просветление придет.

Напомним, в центре Киева избили танцора известной украинской певицы Нади Дорофеевой. Женя вышел из клуба и на него набросился неизвестный мужчина.

После избиения молодой человек оказался в больнице. У него произошло кровоизлияние в мозг. Медики решили сделать трепанацию черепа. Парня ввели в медикаментозную кому.

Мы также писали о том, что в Одессе в троллейбусе случилась драка с одним из пассажиров. Все произошло из-за того, что мужчина отказался платить за проезд.

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Киев хулиганство
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