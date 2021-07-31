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В Черкассах байкеры избили пару и разгромили их авто: девушку тащили за волосы по земле (видео)

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Черкассы, Суббота 31 июля 2021 14:40
В Черкассах байкеры избили пару и разгромили их авто: девушку тащили за волосы по земле (видео) Фото: в Черкассах байкеры избили молодую пару (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Черкассах в центре города группа байкеров из Одессы напала и избила молодую пару, которая на своем авто решила обогнать их колону. Кроме того, мотоциклисты разгромили их машину.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Х**вая Одесса".

На видео видно, как молодую пару окружили байкеры. При этом у парня в руках была монтировка. Он хотел защищаться, но силы были не равны. Байкеры налетели со всех сторон и начали их бить.

При этом девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Похоже, что это сделала девушка-байкер. Но после этого к лежащей девушке подошел мужчина и ударил ее рукой по лицу.

Другие же байкеры взялись за машину молодых людей. Они начали бить в ней все стекла.

Видео избиения молодой пары можно посмотреть по этой ссылке.

Девушка рассказала, что на трассе они обогнали колону байкеров, которым это не понравилось. Они начали кричать им, плевать на машину и бить цепями.

После избиения молодые люди оказались в больнице. У них многочисленные травмы и ушибы.

Напомним, в Виннице толпа подростков избила скейтера. Позже трое нападавших записали извинения. После инцидента 18-летний парень оказался в больнице с различными травмами.

Мы также писали о том, что в Черкассах двухлетнего ребенка в детском саду избила няня. Женщину пообещали уволить.

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Черкассы травма
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