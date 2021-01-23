Экс-министр соцполитики назвал причину маленькой пенсии: власти не виноваты

Пенсии в Украине ежегодно индексируются, пересчитываются и меняются. Однако проще на них жить не становится. Минимальные выплаты, которые получает большинство украинских пенсионеров, составляют 2400 гривен с 1 января 2021. В течение продолжительного времени до этого сумма выплат составляла около 2000 гривен. Почему пенсии в Украине такие маленькие решился объяснить экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева.

В эфире телеканала "Украина 24" экс-чиновник рассказал, что пенсии украинцев можно существенно повысить, если Кабмин будет работать над уничтожением теневой экономики, уменьшением безработицы, трудовой миграции, повышением легальных зарплат. На вопрос ведущей, что можно сделать, чтобы повысить пенсии, например, учителям, Рева ответил:

"Нужно честно сказать, что пенсия учительницы зависит, во-первых, от ее страхового стажа и ее заработка, и что очень важно - от нашего заработка. Если ваш заработок будет увеличен вдвое, это значит, что в два раза будет увеличена сумма средств, которая идет в Пенсионный фонд. И при тех же показателях ее заработка и стажа ее пенсия тоже увеличится в два раза. Поэтому напрямую пенсия вашей учительницы зависит от того, сколько людей платит взносы в Пенсионный фонд и с какой заработной платы".

Экс-министр сообщил, что на сегодняшний день из 22 млн украинцев трудоспособного возраста платят взносы в Пенсионный фонд 10,5 млн, причем из 10,5 млн 4 млн платят взнос с минимальной заработной платы.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрен рост минимальной зарплаты с 1 января с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 гривен.

Отметим, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2020 года, средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,6 гривен.