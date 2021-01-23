Екс-міністр соцполітики назвав причину маленької пенсії: влада не винна

Пенсії в Україні щорічно індексуються, перераховуються і змінюються. Однак простіше на них жити не стає. Мінімальні виплати, які одержує більшість українських пенсіонерів, складають 2400 гривень з 1 січня 2021. Протягом тривалого часу до цього сума виплат становила близько 2000 гривень. Чому пенсії в Україні такі маленькі зважився пояснити ексміністр соціальної політики України Андрій Рева.

В ефірі телеканалу "Україна 24" ексчиновник розповів, що пенсії українців можна істотно підвищити, якщо Кабмін буде працювати над знищенням тіньової економіки, зменшенням безробіття, трудової міграції, підвищенням легальних зарплат. На запитання ведучої, що можна зробити, щоб підвищити пенсії, наприклад, вчителям, Рева відповів:

"Треба чесно сказати, що пенсія вчительки залежить, по-перше, від її страхового стажу та її заробітку, і що дуже важливо - від нашого заробітку. Якщо ваш заробіток буде збільшено вдвічі, це означає, що у два рази буде збільшена сума коштів, яка йде в Пенсійний фонд. І при тих же показниках її заробітку і стажу її пенсія теж збільшиться у два рази. Тому безпосередньо пенсія вашої вчительки залежить від того, скільки людей платить внески до Пенсійного фонду та з якої заробітної плати".

Ексміністр повідомив, що сьогодні з 22 млн українців працездатного віку сплачують внески в Пенсійний фонд 10,5 млн, причому з 10,5 млн 4 млн платять внесок із мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено зростання мінімальної зарплати з 1 січня з 5000 до 6000 гривень. З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6500 гривень.

Відзначимо, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2020 року, середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,6 гривні.