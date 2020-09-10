Экс-мэр Киева объявился и требует сделать русский язык государственным

Леонид Черновецкий обратился в суд из-за статуса русского языка в Украине. Бывший мэр Киева требует, чтобы судьи обязали Кабинет министров Украины внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Такой иск от экс-чиновника поступил в Окружной административный суд украинской столицы, говорится в пресс-службе суда.

Черновецкий считает, что правительство Украины не имело право не внести соответствующий проект закона на рассмотрение парламента. Суть этого законопроекта состоит в том, чтобы утвердить статус русского языка как государственный в Украине.

Так как подобный документ правительство не выносило в Раду, истец призывает суд "признать противоправной бездеятельность" Кабмина.

В Окружном админсуде Киева сообщили, что в настоящее время судьи решают вопрос открытия производства по административному делу.

Стоит отметить, что Черновецкий, возглавлявший Киев с 2006 по 2012 годы и проживающий сейчас в Грузии, после нескольких лет "молчания" решил напомнить о себе и уже отличился несколькими украинофобскими высказываниями.

Так, недавно Черновецкий заявил, что в Украине убивали за русский язык, и рассказал о "фашистах".

Напомним, что в Конституции Украины в 10-й статье прописано, что единственным государственным языком в стране является украинский. При этом государство способствует развитию также и других языков, включая русский (языки национальных меньшинств).

Летом этого года нардеп Максим Бужанский написал законопроект, который предлагал отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который требует перевода обучения школьников 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык. Но он даже не был вынесен на голосование в Раде.

Ранее сообщалось, что в Украине проверят все русскоязычные школы, которые должны были перейти на украинский язык обучения.