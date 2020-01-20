ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убивали за русский язык: Черновецкий рассказал о "фашистах" в Украине

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 18:09
Убивали за русский язык: Черновецкий рассказал о "фашистах" в Украине
Леонид Черновецкий (фото: коллаж РБК-Украина)

Леонид Черновецкий рассказал о людях, которые убивали украинцев за русский язык

Леонид Черновецкий сделал заявление, в котором отметил, что Украину разрушает национализм-фашизм и людей убивали за русский язык. Об этом бывший мэр Киева написал на своей странице в Facebook.

Черновецкий также отметил, что он испытал из-за этого сильный страх и поэтому принял решение покинуть Украину. Он также сообщил о своем лучшем интервью, в котором он еще никогда так раскрепощенно себя не чувствовал.

Он подчеркнул, что в Украине пережил страх и ужас, особенно за детей и близких, бизнес и правду, которую всегда хотел донести людям, чтобы изменить страну, но это было очень опасно.

Черновецкий также рассказал о том, что ему с самого детства угрожали смертью, а теперь молодые люди продолжают его запугивать в сети.

"Как жаль, что нищета в Украине делает молодое поколение рабами, зависящими от подачек тех, кто на самом деле им не дает, а забирает! Как жаль, что мою Родину – Украину – разрушает национализм-фашизм и разделяет людей на "своих" и "чужих", – отметил бывший мэр Киева.

Данные высказывания начали комментировать пользователи сети. Но Черновецкий также их прокомментировал, и отметил, что Украина никогда не была единой страной, и он знал о неминуемой беде.

Он подчеркнул, что нельзя было убивать людей за русский язык, и тем самым давать повод вторжению.

Убивали за русский язык: Черновецкий рассказал о &quot;фашистах&quot; в Украине

Скриншот с Facebook

Напомним, что украинский комик Андрей Молочный написал в своем Instagram пост, в котором рассказал о толпах фашистов в Киеве. После этого его потроллил Сергей Притула, который был коллегой Молочного в шоу "Файна Юкрайна".

ГПУ будет просить разрешения на проведение заочного расследования в отношении Черновецкого Российская строительная компания купила девелоперский проект у зятя Черновецкого
Новости Украины Леонид Черновецкий
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь