В Украине проверят все русскоязычные школы: в чем причина

В школах Украины проверят переход на государственный язык обучения (фото: УНИАН)

Языковой омбудсмен рассказал о проверках в школах Украины

В Украине проведут проверки во всех русскоязычных школах, которые должны были перейти с 1 сентября на украинский язык обучения согласно закону об образовании.

Такой мониторинг осуществит секретариат уполномоченного по защите государственного языка. Об этом передали в пресс-службе Кабинета министров.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь назвал огромным позитивом, что с этого учебного года во всех русскоязычных школах состоялся переход на государственный язык обучения - украинский.

"Это огромный сигнал для украинского народа, уровень владения государственным языком имеет все шансы повышаться", - отметил он в эфире радио "НВ".

Омбудсмен готов проверять качество преподавания, а все остальные параметры будут проверять местные органы управления и Минобразования.

"Уполномоченный по защите государственного языка в соответствии с возложенными на него функций будет контролировать выполнение языкового закона Министерством образования и науки Украины. Поэтому по выполнению языкового законодательства, о возможных нарушениях, мы, конечно, будем проводить соответствующий мониторинг и в этом году, и в дальнейшей перспективе", - пояснил Креминь.

Также он напомнил, что норма закона о штрафных санкциях за нарушение языкового законодательства еще не начала действовать.

"Сегодня мы можем готовить исключительно обращение к тем или иным учреждениям, организациям по обращению граждан и по результатам мониторинга деятельности государственных учреждений в различных сферах", - сказал он.

Напомним, что штрафные санкции начнут действовать с 16 января 2021 года - то есть через 18 месяцев после вступления в силу "языкового закона".

Если нарушения, в частности, зафиксированы в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи, то суммы штрафов могут составить от 3400 гривен до 5100 гривен.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 200 тысяч учеников перешли на обучение на украинском языке.

Напомним, что недавно депутаты разъяснили решение о том, что в школах Киева будут петь гимн.