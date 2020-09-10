Екс-мер Києва об'явився і вимагає зробити російську мову державною

Леонід Черновецький звернувся до суду через статус російської мови в Україні. Колишній мер Києва вимагає, щоб судді зобов'язали Кабінет міністрів України внести до Верховної Ради законопроект про надання російській мові статусу державної.

Такий позов від екс-чиновника надійшов до Окружного адміністративного суду української столиці, говориться в прес-службі суду.

Черновецький вважає, що уряд України не мав право не внести відповідний проект закону на розгляд парламенту. Суть цього законопроекту полягає в тому, щоб утвердити статус російської мови як державної в Україні.

Оскільки подібний документ уряд не виносив до Ради, позивач закликає суд "визнати протиправною бездіяльність" Кабміну.

В Окружному адмінсуді Києва повідомили, що наразі судді вирішують питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Варто зазначити, що Черновецький, який очолював Київ з 2006 по 2012 роки і проживає зараз у Грузії, після кількох років "мовчання" вирішив нагадати про себе та вже відзначився кількома українофобськими висловлюваннями.

Так, нещодавно Черновецький заявив, що в Україні вбивали за російську мову, і розповів про "фашистів".

Нагадаємо, що в Конституції України в 10-й статті прописано, що єдиною державною мовою в країні є український. При цьому держава сприяє розвитку також і інших мов, включаючи російську (мови національних меншин).

Влітку цього року нардеп Максим Бужанський написав законопроєкт, який пропонував скасувати частину закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що вимагає переведення навчання учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову. Але він навіть не був винесений на голосування в Раді.

Раніше повідомлялося, що в Україні перевірять усі російськомовні школи, які повинні були перейти на українську мову навчання.