Экс-любовник Заворотнюк вместе с женой госпитализированы в Ялте: сил пока нет

Известный актер Сергей Жигунов, который в свое время крутил роман с коллегой по съемкам в сериале "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк, заразился коронавирусом в Крыму и угодил в больницу.

О своей госпитализации российский актер сообщил лично в Instagram-аккаунте.

"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но, поскольку, любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!" - написал 57-летний Жигунов и показал несколько фото из больницы.

Сергей Жигунов угодил в больницу (фото: instagram.com/zhigunov_sergey)

Отметим, что вместе с актером подцепила COVID-19 и его нынешняя жена Виктория. Правда, она уже покинула стены больницы.

"Много всего случилось за эти дни - скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40. Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере, очень хочется в это верить. Ясно одно - можно уехать в крошечный город, ни с кем не общаться, обливаться антисептиками, носить маску (не ту, которая с весны в машине болтается, а по-честному менять) - и все равно заболеть. Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению! Все будет хорошо. Новый год будет лучше. Врачи и все, кто работает в эти дни в красной зоне - вы настоящие герои. Спасибо, что вы есть", - написала в Instagram 48-летняя жена Жигунова.

Виктория Ворожбит (фото: instagram.com/vikavorozhbit)

Напомним, в сети показали, как живет Сергей Жигунов.

Ранее Жигунов призвал журналистов не рыться в грязном белье Анастасии Заворотнюк.