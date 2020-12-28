Екс-коханець Заворотнюк разом з дружиною госпіталізовані в Ялті: сил поки немає

Відомий актор Сергій Жигунов, який у свій час крутив роман з колегою по зйомках у серіалі "Моя прекрасна няня" Анастасією Заворотнюк, заразився коронавірусом в Криму і потрапив до лікарні.

Про свою госпіталізацію російський актор повідомив особисто в Instagram-акаунті.

"Здається, мене чекає найнезвичніший Новий рік в моєму житті. Запах ялинки і навіть смак олів'є мені недоступні. Але, оскільки, любов до життя в людині перемогти неможливо, я буду на цей олів'є дивитися. Я стільки раз його їв, що смак я як-небудь згадаю. Прекрасні лікарі працюють у Ялтинському ковідному госпіталі, розгорнутому на базі Лівадійської лікарні, спасибі їм, тому що невідомо, чим би закінчилося. Будьте здорові. З наступаючим!" - написав 57-річний Жигунов і показав кілька фото з лікарні.

Сергій Жигунов потрапив до лікарні (фото: instagram.com/zhigunov_sergey)

Зазначимо, що разом з актором підчепила COVID-19 і його нинішня дружина Вікторія. Правда, вона вже покинула стіни лікарні.

"Багато всього сталося за ці дні - швидка, госпіталізація, літри ліків через вену, температура під 40. Зараз все найдраматичніше позаду, принаймні, дуже хочеться в це вірити. Ясно одне - можна виїхати в крихітне місто, ні з ким не спілкуватися, обливатися антисептиками, носити маску (не ту, яка з весни в машині бовтається, а по-чесному міняти) - і все одно захворіти. Сил поки немає, всередині ніби фарш замість органів, але, здається, екватор пройдено, і ми на шляху до одужання! Все буде добре. Новий рік буде краще. Лікарі і всі, хто працює в ці дні в червоній зоні - ви справжні герої. Спасибі, що ви є", - написала в Instagram 48-річна дружина Жигунова.

Ворожбит Вікторія (фото: instagram.com/vikavorozhbit)

Нагадаємо, в мережі показали, як живе Сергій Жигунов.

Раніше Жигунов закликав журналістів не ритися в брудній білизні Анастасії Заворотнюк.