Екс-коханий Каті Олос на фронті: що вона про нього розповіла?

Ведуча квіз-шоу "Місто і село" на Новому каналі Катя Олос поділилася своїми думками про важливість Дня Героїв та розповіла про особливий зв'язок із колишнім хлопцем, який зараз захищає Україну на фронті.
Особистою історією телезірка поділилася в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).
Катя розповідає, що серед її знайомих і друзів дуже багато тих, хто зараз захищає Україну. Один із них - її колишній хлопець Дмитро.
"Ми не так часто спілкуємось, але Діма дуже надихає. Те, в яких місцях він був, що він пережив, і при цьому наскільки позитивним та життєрадісним залишається, викликає в мене щиру гордість. Навіть коли дуже складно, він тримає цей вайб: "Важко, але все буде добре", - ділиться дівчина.
Катя Олос зі своїм коханим (фото надане ведучою)
За її словами, Діма захищає країну весь період повномасштабної війни і при цьому "реально взагалі не змінився".
"Його легкість і мудрість попри все викликають у мене захват. Буває, по роботі є проблеми, іноді "парюсь" за щось, що взагалі неважливо. А тут людина, бачачи таке, зберігає внутрішню радість та віру. Для мене це - вау!" - додає Катя.
Також вона наголошує, що завжди намагається підтримувати збори на потреби військових і закликає інших долучатися до цього.
Катя Олос зі своїм коханим (фото надане ведучою)
Катерина Олос - українська акторка, комікеса та телеведуча. Народилася у 1998 році в Полтаві. У дитинстві грала в театрі, пізніше брала участь у КВК, а згодом розпочала кар'єру в стендапі.
Навчалася в Українській Кіношколі. Володіє українською, англійською, німецькою та польською мовами.
Здобула популярність завдяки участі в команді "Збірна Львова" у "Лізі сміху" та зйомках у серіалі "Зозулі", де вона зіграла Валю - молодшу сестру, тренерку з боксу, яка дуже хоче до ЗСУ.
Катя Олос (фото: Новий канал)
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