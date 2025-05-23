Экс-возлюбленный Кати Олос на фронте: что она о нем рассказала?

Катя рассказывает, что среди ее знакомых и друзей очень много тех, кто сейчас защищает Украину. Один из них - ее бывший парень Дмитрий.

"Мы не так часто общаемся, но Дима очень вдохновляет. То, в каких местах он был, что он пережил, и при этом насколько позитивным и жизнерадостным остается, вызывает у меня искреннюю гордость. Даже когда очень сложно, он держит этот вайб: "Трудно, но все будет хорошо", - делится девушка.

Катя Олос со своим возлюбленным (фото предоставлено ведущей)

По ее словам, Дима защищает страну весь период полномасштабной войны и при этом "реально вообще не изменился".

"Его легкость и мудрость вопреки всему вызывают у меня восторг. Бывает, по работе есть проблемы, иногда "парюсь" за что-то, что вообще неважно. А здесь человек, видя такое, сохраняет внутреннюю радость и веру. Для меня это - вау!" - добавляет Катя.

Также она отмечает, что всегда старается поддерживать сборы на нужды военных и призывает других участвовать в этом.

Катя Олос со своим любимым (фото предоставлено ведущей)

Кто такая Катя Олос

Екатерина Олос - украинская актриса, комикеса и телеведущая. Родилась в 1998 году в Полтаве. В детстве играла в театре, позже участвовала в КВН, а затем начала карьеру в стендапе.

Училась в Украинской Киношколе. Владеет украинским, английским, немецким и польским языками.

Получила известность благодаря участию в команде "Сборная Львова" в "Лиге смеха" и съемках в сериале "Кукушки", где она сыграла Валю - младшую сестру, тренера по боксу, которая очень хочет в ВСУ.

Катя Олос (фото: Новый канал)