"Не було дружини і дітей": телеведучий Грубич розкрив деталі прощання з Максимом Неліпою
12 травня Максим Неліпа загинув на фронті. Сьогодні в Києві попрощалися з шоуменом і телеведучим, який захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.
Про подробиці, як проходило прощання з Неліпою, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram ведучого Костянтина Грубича.
Церемонія прощання з ведучим і військовим відбулася в Центрі культури та мистецтв НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" - Неліпа закінчив КПІ 2001 року за спеціальністю інженера-приладобудівника. Саме тут розпочалася і його творча кар'єра - зі сцени ДК КПІ в команді "Ковбої Політеху".
"Попрощалися з Максом Неліпою в його рідному КПІ. Дізнався багато нового для себе про нього: будучи "зіркою", працював за фахом у зоні відчуження ЧАЕС, їздив з усіма на вахти, як мужньо воював", - зазначив Грубич.
Крім того, він розповів, що дружини шоумена Тамари і його дорослих дітей на прощанні не було.
"Не було на прощанні дружини та майже дорослих дітей. Чув, що вони за кордоном. Тонкощі не суттєві проти факту їхньої відсутності в кульмінаційний момент. Трагедія в кубі", - наголосив він.
З Максимом Неліпою попрощалися в Києві (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
"Ще раз побачив, як правильно жити. Спи спокійно, герой!" - підсумував Костянтин Грубич.
Де живе сім'я Неліпи під час війни в Україні
Зазначимо, що раніше видання BBC Україна писало про те, що син Максима Неліпи виїхав із матір'ю та сестрою на початку повномасштабного вторгнення 2022 року в Ізраїль. На той момент юнакові було 17 років.
На даний момент йому 21 рік, він служить в ізраїльських збройних силах. Крім того, він має громадянство Ізраїлю. Як військовому ЦАХАЛу, дозвіл на виїзд з Ізраїлю йому мало дати командування.
Що відомо про службу Максима Неліпи у ЗСУ
Нагадаємо, Максим Неліпа до початку війни був відомим телеведучим і шоуменом, а також актором "Дизель Студіо".
Крім того, перед війною Неліпа працював інженером-програмістом 2 категорії в київському науково-виробничому підприємстві "ОМІТех", а потім у Чорнобилі - на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр". З 2020 року він обіймав посаду інженера-програміста 1 категорії в групі автоматизованих систем радіаційного контролю.
З перших днів повномасштабного вторгнення записався в ТРО, потім пішов добровольцем на фронт. Служив у Силах безпілотних систем, мав звання старшого лейтенанта, а нещодавно був призначений командиром роти.
Про свою службу він вважав за краще нічого не розповідати й відмовляв багатьом колегам в інтерв'ю, бо йому забороняло командування.
Зрідка Неліпа з'являвся в соцмережах. Саме тоді користувачі побачили, як за кілька років війни змінився і постарів шоумен.
У січні 2025 року військовий дістав поранення і проходив лікування та реабілітацію в Дніпрі. А після цього, судячи з усього, повернувся на фронт.
12 травня 2025 року він загинув, проте про це стало відомо тільки через три дні. Його дружина написала пост у мережі, де повідомила страшну новину.
Неліпа з березня 2022 року захищав Україну в ЗСУ (колаж із фото instagram.com/nelimax252)
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