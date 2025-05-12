Мама зірки Нового каналу перестала вживати алкоголь і почала нове життя у 50
Ведуча квіз-шоу "Місто і село" на Новому каналі Катерина Олос поділилася особистою історією стосунків з мамою.
У щирій розмові з РБК-Україна (проект Styler) зірка згадала про дитячі образи, роботу на ринку, непрості рішення мами та власний шлях до прощення.
"Наші стосунки з мамою - прекрасні. Хоча вони не завжди такими були. Раніше ми мали непорозуміння", - зізнається Катя.
Вона розповіла, що з дитинства носила в собі чимало образ, які згодом пропрацювала з психологами та на духовних практиках.
Олос та її мама (фото надане прес-службою)
"Щоліта в дитинстві я працювала на ринку, продавала колготи в маминому ларьку. В 11-му класі мене покликали вожатою в табір, це була мрія, а мама не пустила, бо я мала працювати", - пригадує телеведуча.
Втім, зараз Катя з розумінням ставиться до рішень матері й щиро вдячна їй за зміни.
Катерина Олос з мамою (фото надане прес-службою)
"Завдяки різним практикам я відпустила всі образи. Дуже вдячна мамі, що вона теж почала працювати над собою. Багато за що попросила пробачення. І я в неї теж", - говорить вона.
Мама Каті кардинально змінила стиль життя у 50 років: відмовилась від алкоголю, займається йогою та цигуном, регулярно відвідує семінари й ретрити.
"Мама каже: "Я лише в 50 років почала жити і проживати життя свідомо", - каже Олос.
"Я люблю мамочку, вона моя опора і підтримка", - додала телеведуча.
Хто така Катя Олос
Катерина Олос - українська акторка, стендап-комікеса та телеведуча. Народилася 5 серпня 1998 року в Полтаві. З дитинства мріяла про сцену, хоча батьки наполягали на "серйозній" професії, тому спочатку здобула освіту архітектора. Після завершення навчання переїхала до Києва, де вступила до акторської школи та почала реалізовувати свою мрію.
Першу популярність здобула як учасниця команди "Збірна Львова" в "Лізі сміху". Згодом розвивала кар'єру в стендапі, надихаючись гумором свого батька. У 2024 році зіграла одну з головних ролей у серіалі "Зозулі" на ТЕТ, втіливши образ тренерки з боксу Валі.
З березня 2025 року Катя - ведуча квіз-шоу "Місто і село" на Новому каналі разом з Андрієм Черепущаком (Галицька Діва). У проєкті вона очолює команду містян, а Андрій - селян. Катя зізнається, що на зйомках панує неймовірна атмосфера, і вона відчуває себе частиною великої родини.
Катя активно ділиться своїм досвідом самопізнання, роботи з психологами та коучами. Вона відкрито говорить про складні періоди в житті, аб'юзивні стосунки та шлях до любові до себе. Її історія надихає багатьох на зміни та пошук гармонії.
Вас може зацікавити