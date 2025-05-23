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Екс-коханий Каті Олос на фронті: що вона про нього розповіла?

П'ятниця 23 травня 2025 16:30
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Екс-коханий Каті Олос на фронті: що вона про нього розповіла? Катя Олос вразила зізнанням про колишнього хлопця (фото: пресслужба)
Автор: Катерина Собкова

Ведуча квіз-шоу "Місто і село" на Новому каналі Катя Олос поділилася своїми думками про важливість Дня Героїв та розповіла про особливий зв'язок із колишнім хлопцем, який зараз захищає Україну на фронті.

Особистою історією телезірка поділилася в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).

Катя розповідає, що серед її знайомих і друзів дуже багато тих, хто зараз захищає Україну. Один із них - її колишній хлопець Дмитро.

"Ми не так часто спілкуємось, але Діма дуже надихає. Те, в яких місцях він був, що він пережив, і при цьому наскільки позитивним та життєрадісним залишається, викликає в мене щиру гордість. Навіть коли дуже складно, він тримає цей вайб: "Важко, але все буде добре", - ділиться дівчина.

Екс-коханий Каті Олос на фронті: що вона про нього розповіла?

Катя Олос зі своїм коханим (фото надане ведучою)

За її словами, Діма захищає країну весь період повномасштабної війни і при цьому "реально взагалі не змінився".

"Його легкість і мудрість попри все викликають у мене захват. Буває, по роботі є проблеми, іноді "парюсь" за щось, що взагалі неважливо. А тут людина, бачачи таке, зберігає внутрішню радість та віру. Для мене це - вау!" - додає Катя.

Також вона наголошує, що завжди намагається підтримувати збори на потреби військових і закликає інших долучатися до цього.

Екс-коханий Каті Олос на фронті: що вона про нього розповіла?

Катя Олос зі своїм коханим (фото надане ведучою)

Хто така Катя Олос

Катерина Олос - українська акторка, комікеса та телеведуча. Народилася у 1998 році в Полтаві. У дитинстві грала в театрі, пізніше брала участь у КВК, а згодом розпочала кар'єру в стендапі.

Навчалася в Українській Кіношколі. Володіє українською, англійською, німецькою та польською мовами.

Здобула популярність завдяки участі в команді "Збірна Львова" у "Лізі сміху" та зйомках у серіалі "Зозулі", де вона зіграла Валю - молодшу сестру, тренерку з боксу, яка дуже хоче до ЗСУ.

Екс-коханий Каті Олос на фронті: що вона про нього розповіла?

Катя Олос (фото: Новий канал)

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