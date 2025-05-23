Екс-коханий Каті Олос на фронті: що вона про нього розповіла?

Ведуча квіз-шоу "Місто і село" на Новому каналі Катя Олос поділилася своїми думками про важливість Дня Героїв та розповіла про особливий зв'язок із колишнім хлопцем, який зараз захищає Україну на фронті.

Катя розповідає, що серед її знайомих і друзів дуже багато тих, хто зараз захищає Україну. Один із них - її колишній хлопець Дмитро.

"Ми не так часто спілкуємось, але Діма дуже надихає. Те, в яких місцях він був, що він пережив, і при цьому наскільки позитивним та життєрадісним залишається, викликає в мене щиру гордість. Навіть коли дуже складно, він тримає цей вайб: "Важко, але все буде добре", - ділиться дівчина.

Катя Олос зі своїм коханим (фото надане ведучою)

За її словами, Діма захищає країну весь період повномасштабної війни і при цьому "реально взагалі не змінився".

"Його легкість і мудрість попри все викликають у мене захват. Буває, по роботі є проблеми, іноді "парюсь" за щось, що взагалі неважливо. А тут людина, бачачи таке, зберігає внутрішню радість та віру. Для мене це - вау!" - додає Катя.

Також вона наголошує, що завжди намагається підтримувати збори на потреби військових і закликає інших долучатися до цього.

Катя Олос зі своїм коханим (фото надане ведучою)

Хто така Катя Олос

Катерина Олос - українська акторка, комікеса та телеведуча. Народилася у 1998 році в Полтаві. У дитинстві грала в театрі, пізніше брала участь у КВК, а згодом розпочала кар'єру в стендапі.

Навчалася в Українській Кіношколі. Володіє українською, англійською, німецькою та польською мовами.

Здобула популярність завдяки участі в команді "Збірна Львова" у "Лізі сміху" та зйомках у серіалі "Зозулі", де вона зіграла Валю - молодшу сестру, тренерку з боксу, яка дуже хоче до ЗСУ.

Катя Олос (фото: Новий канал)