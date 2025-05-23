Экс-возлюбленный Кати Олос на фронте: что она о нем рассказала?
Ведущая квиз-шоу "Місто і село" на Новом канале Катя Олос поделилась своими мыслями о важности Дня Героев и рассказала об особой связи с бывшим парнем, который сейчас защищает Украину на фронте.
Личной историей телезвезда поделилась в комментарии РБК-Украина (проект Styler).
Катя рассказывает, что среди ее знакомых и друзей очень много тех, кто сейчас защищает Украину. Один из них - ее бывший парень Дмитрий.
"Мы не так часто общаемся, но Дима очень вдохновляет. То, в каких местах он был, что он пережил, и при этом насколько позитивным и жизнерадостным остается, вызывает у меня искреннюю гордость. Даже когда очень сложно, он держит этот вайб: "Трудно, но все будет хорошо", - делится девушка.
Катя Олос со своим возлюбленным (фото предоставлено ведущей)
По ее словам, Дима защищает страну весь период полномасштабной войны и при этом "реально вообще не изменился".
"Его легкость и мудрость вопреки всему вызывают у меня восторг. Бывает, по работе есть проблемы, иногда "парюсь" за что-то, что вообще неважно. А здесь человек, видя такое, сохраняет внутреннюю радость и веру. Для меня это - вау!" - добавляет Катя.
Также она отмечает, что всегда старается поддерживать сборы на нужды военных и призывает других участвовать в этом.
Катя Олос со своим любимым (фото предоставлено ведущей)
Кто такая Катя Олос
Екатерина Олос - украинская актриса, комикеса и телеведущая. Родилась в 1998 году в Полтаве. В детстве играла в театре, позже участвовала в КВН, а затем начала карьеру в стендапе.
Училась в Украинской Киношколе. Владеет украинским, английским, немецким и польским языками.
Получила известность благодаря участию в команде "Сборная Львова" в "Лиге смеха" и съемках в сериале "Кукушки", где она сыграла Валю - младшую сестру, тренера по боксу, которая очень хочет в ВСУ.
Катя Олос (фото: Новый канал)
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