Экс-генпрокурор Юрий Луценко болен раком: позади операция и дни боли

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко болен раком. Он уже перенес первый этап лечения - хирургическую операцию и ему предстоит химиотерапия. Об этом экс-прокурор сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото с супругой.

Юрий не уточнил все подробности своей болезни, но выразил надежду, что все будет хорошо и он справится с недугом.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8 часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и которые мы вместе сильны", - написал Луценко.

Также Юрий отметил, что он остается в политике и не собирается прекращать общественную деятельность.

В комментариях украинцы пожелали Юрию Луценко скорейшего выздоровления.

Швидкого одужання полного і окончательного!

Щиро бажаю повної та остаточної перемоги над хворобою! Це тяжке випробування, але вірю що ви переможете! Ще буде богато перемог та щастя.

Юрію Віталійовичу, дуже прикро дізнатися про таке... Але від щирого серця бажаю вам якнайшвидшого відновлення сил і повного одужання. Вітання з Баварії!

Юрий Луценко перенес онкологическую операцию (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, что Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора в Украине с 2016 по 2019 год.

Как мы ранее писали, в Черновцах о рака умер журналист ТСН Олег Тудан.