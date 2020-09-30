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Экс-генпрокурор Юрий Луценко болен раком: позади операция и дни боли

Автор: Людмила Жукова

Юрий Луценко сообщил о своем онкологическом заболевании

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко болен раком. Он уже перенес первый этап лечения - хирургическую операцию и ему предстоит химиотерапия. Об этом экс-прокурор сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото с супругой.

Юрий не уточнил все подробности своей болезни, но выразил надежду, что все будет хорошо и он справится с недугом.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8 часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и которые мы вместе сильны", - написал Луценко.

Также Юрий отметил, что он остается в политике и не собирается прекращать общественную деятельность.

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В комментариях украинцы пожелали Юрию Луценко скорейшего выздоровления.

  • Швидкого одужання полного і окончательного!
  • Щиро бажаю повної та остаточної перемоги над хворобою! Це тяжке випробування, але вірю що ви переможете! Ще буде богато перемог та щастя.
  • Юрію Віталійовичу, дуже прикро дізнатися про таке... Але від щирого серця бажаю вам якнайшвидшого відновлення сил і повного одужання. Вітання з Баварії!

Юрий Луценко перенес онкологическую операцию (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, что Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора в Украине с 2016 по 2019 год.

Как мы ранее писали, в Черновцах о рака умер журналист ТСН Олег Тудан.

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