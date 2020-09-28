В Черновцах умер журналист ТСН: ему было всего 36

Умер журналист Олег Тудан (фото: facebook.com/oleg tudan)

Журналист боролся с онкологическим заболеванием

В Черновцах умер журналист ТСН Олег Тудан. Ему было всего 36 лет. В последние несколько лет он боролся с раком пищевода и ему даже собирали деньги всей страной на операцию. Но, к сожалению, 27 сентября, Олег скончался. Об этом сообщает ТСН.

Врачи сделали операцию журналисту и удалили опухоль. Но болезнь дала рецидив в этом году.

Украинские медики собирались впервые использовать иммунотерапию для лечения рака пищевода. Данный метод два года назад получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Первым пациентом должен был стать Олег Тудан.

Отметим, что свой последний пост на Facebook Олег написал 9 сентября. Друзья и коллеги верили, что Олег поборет рак и выздоровеет.

Его друг Артем Жук первым написал в соцсети о смерти товарища.

"Сегодня, после продолжительной болезни умер мой друг, известный журналист, музыкант Олег. Он боролся до последнего, а вместе с ним - и все мы. Точно знаю, Олег сильнее чем болезнь. Искренние соболезнования. Покойся с джазом, друг", - написал Артем и опубликовал совместное фото.

Олег Тудан (слева) скончался от рака (фото: facebook.com/artem.ketchup)

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