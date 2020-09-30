Екс-генпрокурор Юрій Луценко хворий на рак: позаду операція і дні болю

Юрій Луценко повідомив про своє онкологічне захворювання
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко хворий на рак. Він вже переніс перший етап лікування - хірургічну операцію і йому скоро будуть робити хіміотерапію. Про це екс-прокурор повідомив на своїй сторінці в Facebook і опублікував фото з дружиною.
Юрій не уточнив всі подробиці своєї хвороби, але виразив надію, що все буде добре і він впорається з недугою.
"Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія. Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні", - написав Луценко.
Також Юрій зазначив, що він залишається у політиці і не збирається припиняти громадську діяльність.
В коментарях українці побажали Юрію Луценку якнайшвидшого одужання.
Нагадаємо, що Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора в Україні з 2016 по 2019 рік.
Як ми раніше писали, у Чернівцях про раку помер журналіст ТСН Олег Тудан.