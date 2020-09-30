Екс-генпрокурор Юрій Луценко хворий на рак: позаду операція і дні болю

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко хворий на рак. Він вже переніс перший етап лікування - хірургічну операцію і йому скоро будуть робити хіміотерапію. Про це екс-прокурор повідомив на своїй сторінці в Facebook і опублікував фото з дружиною.

Юрій не уточнив всі подробиці своєї хвороби, але виразив надію, що все буде добре і він впорається з недугою.

"Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія. Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні", - написав Луценко.

Також Юрій зазначив, що він залишається у політиці і не збирається припиняти громадську діяльність.

В коментарях українці побажали Юрію Луценку якнайшвидшого одужання.

Швидкого одужання повного і остаточного!

Щиро бажаю повної та остаточної перемоги над хворобою! Це тяжке випробування, але вірю що ви переможете! Ще буде багато перемог та щастя.

Юрію Віталійовичу, дуже прикро дізнатися про таке... Але від щирого серця бажаю вам якнайшвидшого відновлення сил і повного одужання. Вітання з Баварії!

Юрій Луценко переніс онкологічну операцію (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, що Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора в Україні з 2016 по 2019 рік.

Як ми раніше писали, у Чернівцях про раку помер журналіст ТСН Олег Тудан.