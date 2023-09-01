Російський футболіст отримав 11 років в'язниці в Україні. Він воював під Сумами

Російський військовий, який також виявився футболістом, під час окупації частини Сумської області пограбував сім'ю. За це його засудили до 11 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Під час окупації села Жигайлівка Охтирського району в березні 2022 року четверо військовослужбовців Російської Федерації зайшли в будинок мирних жителів та, погрожуючи їм зброєю, вимагали віддати всю наявну готівку.

"Щоб переконати цивільних у серйозності своїх намірів, окупанти вивели на вулицю чоловіка та декілька разів вистрілили з автоматичної зброї над його головою", - повідомили у прокуратурі.

Налякана дружина віддала російським військовим все, що в неї було, - 1000 гривень та 500 євро.

Про кого йде мова

У прокуратурі повідомили, що у ході слідства було ідентифіковано одного з військових РФ, який був у складі групи.

Це житель Наро-Фомінського району Московської області, який проходив службу в "1-му гвардійському мотострілецькому Севастопольському Червонопрапорному ордена Олександра Невського полку імені 60-річчя СРСР".

Фото: Окупант (www.gp.gov.ua)

Після звільнення зі Збройних сил РФ він продовжив свою кар’єру футболіста, зокрема брав участь у "Чемпіонаті ЛФЛ". Відповідно до висновку експертів гравець збірної та військовий, який грабував цивільних під час окупації Охтирського району, - це одна й та ж особа.

Яке покарання він отримав

Військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни. Вироком суду його заочно засуджено до 11 років позбавлення волі.

Кримінальне переслідування російських військових

Вчора стало відомо, що українськими правоохоронцями було повідомлено про підозру командиру розвідувальної групи Росії Вадиму Овчиннікову, який наказав розстріляти українську родину під час окупації ворогом Бучі.

Також СБУ повідомила про підозру заступнику командира 22-го армійського корпусу берегових військ РФ полковнику Віктору Бедрику. Він обійняв посаду окупаційного "коменданта" Херсонської області.